Juventud y talento: Yamal, Dembélé y Mbappé entre los nominados al The Best de la Fifa

Los internacionales españoles Lamine Yamal y Pedri, jugadores del Barcelona, y el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé figuran entre los once nominados al premio The Best de la FIFA al mejor jugador, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional.

No serán los únicos representantes de la Liga española, ya que entre los candidatos al premio también se encuentra el atacante brasileño del Barcelona Raphinha.

Un galardón al que también aspira el delantero francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé, quien en septiembre fue premiado con el Balón de Oro, por delante del español Lamine Yamal y del portugués Vitinha, su compañero de equipo, que también está entre los nominados al premio The Best.

Completan la nómina de candidatos el marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes (París Saint-Germain), el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el inglés Cole Palmer (Chelsea).

Raya, Courtois y Szczęsny pugnan por el The Best al mejor portero

El internacional español David Raya, portero del Arsenal inglés, competirá, entre otros, con el guardameta belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el polaco Wojciech Szczęsny, del Barcelona, por el The Best al mejor portero.

También aspiran al galardón el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el argentino Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), el italiano Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City), el alemán Manuel Neuer (Bayern de Múnich) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

Luis Enrique, Flick y Arteta, candidatos al premio al mejor entrenador

En la categoría de mejor entrenador, el español Luis Enrique Martínez, ganador de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, competirá por el premio con el técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, y el español Mikel Arteta, del Arsenal inglés.

También figuran entre los aspirantes el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal; el neerlandés Arne Slot, entrenador del Liverpool; el italiano Enzo Maresca (Chelsea), y el seleccionador mexicano Javier Aguirre, quien llevó al “Tri” al triunfo en la Copa Oro de la Concacaf.

Por último, el ya fallecido Manolo el del Bombo, el icónico aficionado que acompañó durante décadas a la selección española, está nominado al The Best a la mejor afición, junto con los seguidores del Zakho iraquí.

Completa la terna el argentino Alejandro Ciganotto, seguidor del Racing de Avellaneda que caminó desde Argentina hasta Río de Janeiro para asistir a la semifinal de la Copa Libertadores entre su equipo y el Flamengo brasileño.