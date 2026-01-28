Aurora FC presenta su nueva indumentaria y alianza comercial para el Clausura 2026

Fútbol Nacional

Aurora FC presenta su nueva indumentaria y alianza comercial para el Clausura 2026

El cuadro aurinegro oficializó su fusión con un nuevo patrocinador, presentó sus tres equipaciones para el Clausura y se prepara para enfrentar a Guastatoya.

|

time-clock

Aurora FC presentó sus tres uniformes para el torneo Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Juan Meoño).

En un acto especial, la dirigencia de Aurora FC, junto a uno de sus potenciales patrocinadores, presentó de manera oficial su fusión y la nueva indumentaria que utiliza en el presente torneo Clausura, de la Liga Nacional.


El equipo aurinegro estrenó su uniforme de local en el empate 2-2 frente a Municipal, disputado en el estadio Guillermo Slowing, mientras que la segunda equipación fue utilizada en su debut como visitante contra Xelajú MC y exhibida oficialmente ayer ante los medios de comunicación.


Como es tradicional, Aurora FC vestirá de amarillo y negro en sus partidos como local, con pantaloneta y medias negras. En esta ocasión, la camisola incorpora un vistoso cuello blanco que la diferencia de la utilizada en el torneo que marcó su regreso a la máxima categoría.

LECTURAS RELACIONADAS

Erick Avila)

"Estamos haciendo las cosas bien", dice el presidente de The Strongest sobre la llegada de Darwin Lom

chevron-right
Cobán Imperial venció al cuadro Marquense en el arranque de la tercera jornada. (Foto Prensa Libre Cobán Imperial).

Cobán Imperial mantiene el paso perfecto en el Clausura 2026 tras vencer a Marquense

chevron-right


El uniforme de visita es blanco, con líneas negras y detalles amarillos que mantienen la identidad del equipo. Además, contará con una tercera equipación en la que predomina el amarillo en la camisola, combinado con pantaloneta y medias blancas. El uniforme habitual de los guardametas será de color verde.


Desafío en Guastatoya


Aurora no ha tenido un buen arranque en el Clausura, ya que no ha logrado sumar de a tres. En la primera fecha cayó ante Xelajú MC y recientemente empató en casa frente a Municipal.

“No hemos tenido el mejor inicio, pero tenemos equipo para levantar nuestro nivel”, declaró Alejandro Galindo.


Este miércoles 28 de enero disputará su tercera jornada y la segunda como visitante, frente a un Deportivo Guastatoya que ha iniciado bien el torneo y llega con la presión de seguir sumando para alejarse de la zona del descenso.
Aurora se ubica noveno en la clasificación con un punto, mientras que Guastatoya es tercero con cuatro.

Aurora FC también presentó sus uniformes de entrenamiento y de viajes. (Foto Prensa Libre: Juan Meoño).

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Aurora FC Futbol nacional Liga Nacional de Fútbol Torneo Clausura 2026 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS