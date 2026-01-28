Aurora FC presenta su nueva indumentaria y alianza comercial para el Clausura 2026

En un acto especial, la dirigencia de Aurora FC, junto a uno de sus potenciales patrocinadores, presentó de manera oficial su fusión y la nueva indumentaria que utiliza en el presente torneo Clausura, de la Liga Nacional.



El equipo aurinegro estrenó su uniforme de local en el empate 2-2 frente a Municipal, disputado en el estadio Guillermo Slowing, mientras que la segunda equipación fue utilizada en su debut como visitante contra Xelajú MC y exhibida oficialmente ayer ante los medios de comunicación.



Como es tradicional, Aurora FC vestirá de amarillo y negro en sus partidos como local, con pantaloneta y medias negras. En esta ocasión, la camisola incorpora un vistoso cuello blanco que la diferencia de la utilizada en el torneo que marcó su regreso a la máxima categoría.



El uniforme de visita es blanco, con líneas negras y detalles amarillos que mantienen la identidad del equipo. Además, contará con una tercera equipación en la que predomina el amarillo en la camisola, combinado con pantaloneta y medias blancas. El uniforme habitual de los guardametas será de color verde.



Desafío en Guastatoya



Aurora no ha tenido un buen arranque en el Clausura, ya que no ha logrado sumar de a tres. En la primera fecha cayó ante Xelajú MC y recientemente empató en casa frente a Municipal.

“No hemos tenido el mejor inicio, pero tenemos equipo para levantar nuestro nivel”, declaró Alejandro Galindo.



Este miércoles 28 de enero disputará su tercera jornada y la segunda como visitante, frente a un Deportivo Guastatoya que ha iniciado bien el torneo y llega con la presión de seguir sumando para alejarse de la zona del descenso.

Aurora se ubica noveno en la clasificación con un punto, mientras que Guastatoya es tercero con cuatro.