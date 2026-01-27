Cobán Imperial mantiene el paso perfecto en el Clausura 2026 tras vencer a Marquense

Cobán Imperial continúa con paso firme en el Torneo Clausura 2026. Este martes, en el arranque de la tercera jornada, el cuadro de los Príncipes Azules se impuso 2-0 al Deportivo Marquense en el estadio José Ángel Rossi, consolidándose como líder del certamen con rendimiento perfecto.

El conjunto dirigido por el uruguayo Martín García tomó el protagonismo desde el inicio del encuentro y obtuvo su recompensa al minuto 31, cuando el delantero Yonathan Morán abrió el marcador. La anotación llegó tras una jugada colectiva en la que el guardameta visitante había realizado una espectacular atajada al disparo de Janderson Pereira, acción que encendió la celebración de la afición local.

En el segundo tiempo, obligado por el marcador adverso, Marquense adelantó líneas y generó mayor peligro sobre la portería cobanera, transformando el duelo en un dinámico ida y vuelta. No obstante, los visitantes no lograron concretar las opciones que generaron.

Ya en los minutos finales del encuentro , cuando los leones presionaban en busca del empate, Cobán aprovechó un contragolpe letal que fue finalizado por el brasileño Janderson Pereira, actual goleador del campeonato, quien sentenció el 2-0 definitivo y selló el tercer triunfo consecutivo de su equipo.

Con este resultado, Cobán Imperial se afianza en la cima de la tabla de posiciones del Clausura 2026 y, además, continúa escalando posiciones en la tabla acumulada, donde su principal objetivo es alejarse de la zona de descenso lo más pronto posible.

Marquense, por su parte, sumó su segunda derrota del torneo y sigue comprometido con los puestos bajos, obligado a sumar en las próximas fechas para evitar mayores complicaciones.

Al término del encuentro, el mediocampista Byron Leal valoró el esfuerzo colectivo: “Sabemos que este torneo es difícil. Más allá del trabajo del profesor, está el compromiso del plantel. Se están dando los resultados y seguimos con el pie derecho”, expresó.

En la cuarta jornada, Cobán Imperial visitará al Deportivo Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzmán, mientras que Marquense recibirá en casa a Antigua GFC.