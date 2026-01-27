“Estamos haciendo las cosas bien”, dice el presidente de The Strongest sobre la llegada de Darwin Lom

La llegada del delantero guatemalteco Darwin Gregorio Lom al club The Strongest de Bolivia ha generado controversia desde su presentación oficial el pasado domingo, pese a que el jugador ya debutó con gol y asistencia en un amistoso disputado por el conjunto aurinegro.

Sin embargo, han surgieron versiones que apuntan a un posible conflicto con su exequipo, Comunicaciones FC. Aunque el club crema no ha emitido una postura oficial, se ha conocido que esperarían recibir una cláusula de rescisión cercana a los 100 mil dólares por la salida del atacante chapín.

Ante la creciente especulación, el presidente de The Strongest, Daniel Terraza, fue consultado este martes 27 de enero por medios locales respecto a la situación contractual de Lom. En donde algunos comunicadores han mencionado que el cuadro de Comunicaciones podría incluso iniciar acciones legales contra el jugador a título personal.

Terraza respondió con firmeza: “Aquí también hay colegas que decían que hay que trabajar de forma responsable, y a esa colega le decimos que sea responsable, porque el micrófono a veces se convierte en pistola. Uno hace una planificación y el jugador tenía una relación contractual; cualquier problema lo debe asumir él. Tenemos entendido que pagó, y el resto es un tema interno entre el jugador y su club de origen”, sostuvo.

El directivo también destacó que el club boliviano actuó conforme a los procedimientos legales: “Nosotros estamos haciendo las cosas como corresponden, por eso el jugador está ahí, y ahora ya metió gol. Hay que ser un poco más responsables”, afirmó.

Para finalizar lanzó un mensaje: “Los periodistas deben ser responsables. Él metió asistencia y gol, y Darwin no es un doble, no es un fantasma”, sentenció.

En días anteriores el The Strongest había emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales, "El Club The Strongest informa que todas las obligaciones económicas observadas por la Fifa, correspondientes a demandas de exjugadores y exintegrantes de cuerpos técnicos de gestiones anteriores, han sido canceladas en su totalidad"

"En consecuencia, el club no registra sanciones deportivas vigentes, quedando plenamente habilitados sus jugadores y el cuerpo técnico para la gestión 2026. The Strongest ratifica su compromiso con la responsabilidad institucional y el cumplimiento de sus obligaciones legales y deportivas. Cualquier consulta deberá ser canalizada a través de la Dirección de Comunicación y/o Dirección Legal".

Mientras tanto, el delantero guatemalteco se enfoca en consolidarse con su nuevo equipo, que se prepara para disputar la primera fase de la Copa Libertadores 2026.