Darwin Lom: El ariete guatemalteco anotó su primer gol con el cuadro del The Strongest

El club The Strongest de Bolivia, equipo que recientemente fichó al delantero guatemalteco Darwin Gregorio Lom procedente de Comunicaciones, obtuvo una contundente victoria por 4-0 en un encuentro amistoso ante el cuadro del Cusco FC . Este partido marcó el debut del atacante guatemalteco, quien tuvo una destacada actuación en sus primeros minutos con el club aurinegro de la máxima categoría del fútbol boliviano.

Lom, quien portará el número 14, ingresó de cambio y aprovechó al máximo la oportunidad, ya que logró anotar su primer gol con la camiseta del Strongest y además dio una asistencia.

Los goles de The Strongest fueron obra de Algarañaz, Melgar, Estancio y Lom. Para el ariete guatemalteco, este debut no pudo haber sido mejor: gol, asistencia y buenas sensaciones que apuntan a que podría convertirse en un jugador importante dentro del esquema del estratega Eduardo Villegas Camarena.

El conjunto boliviano se prepara para disputar la Primera Fase de la Copa Libertadores, donde enfrentará al Deportivo Táchira de Venezuela durante el mes de febrero. El equipo donde milita Lom buscará avanzar en el certamen continental más importante del areá y mantener su protagonismo internacional.

Cabe destacar que The Strongest es uno de los clubes más populares y tradicionales del fútbol boliviano. Es el segundo máximo ganador de la liga, con 16 títulos, siendo el más reciente obtenido en 2023.

La incorporación de Darwin Lom ha generado expectativa tanto en Bolivia como en Guatemala, pues representa un paso importante en la carrera del atacante, quien buscará consolidarse con su nuevo club en dónde será su tercera experiencia jugando en el extranjero.