The Strongest de Bolivia anuncia el fichaje del delantero guatemalteco Darwin Lom

Darwin Lom es nuevo jugador de The Strongest de Bolivia. El delantero guatemalteco ya se encuentra en territorio boliviano y fue anunciado en redes sociales del club como nuevo jugador del club paceño y disputar el Torneo Clausura 2026, además de la Copa Libertadores que jugará el "Tigre" a partir de febrero.

"Venir a un club tan grande como lo es The Strongest, todos muy contentos, no solo para mí sino para el país que vengo a representar", declaró Lom tras su llegada a Bolivia. El atacante nacional se mostró emocionado por esta nueva etapa en su carrera profesional.

El futbolista se despidió de Comunicaciones luego de aceptar la propuesta del conjunto boliviano. Este fichaje representa su regreso al fútbol extranjero después de haber estado también en el balompié costarricense, algo que para él es importante en su crecimiento personal como futbolista.

Darwin estará disponible para el club boliviano para disputar la Fase 1 de Copa Libertadores 2026 frente al venezolano Deportivo Táchira. Además, el delantero guatemalteco tendrá sus primeros compromisos oficiales programados para el lunes 26 de enero contra Cusco FC y otro el 30 de enero ante Bolívar en el torneo local. Lom buscará adaptarse rápidamente al fútbol boliviano y ganarse un lugar en el once titular del Tigre.

Darwin Lom deja a los Cremas luego de haber sido parte de 25 partidos de Liga Nacional. El delantero sumó 1,990 minutos con la camiseta blanca y convirtió ocho goles en su paso por el equipo capitalino durante su estadía en el club.

El atacante guatemalteco ahora buscará consolidarse en el fútbol boliviano con uno de los equipos más grandes del país. The Strongest le ofrece la oportunidad de jugar competencia internacional y seguir creciendo profesionalmente.

Legionario con la Selección

Darwin Lom también es parte de la Selección de Guatemala bajo la dirección de Luis Fernando Tena. Con su fichaje por The Strongest, el delantero ahora será considerado legionario en las próximas convocatorias de la Bicolor.

El atacante nacional tendrá la oportunidad de foguearse en el futbol internacional jugando Copa Libertadores, experiencia que será valiosa para su desarrollo con la selección guatemalteca en el proceso hacia el Mundial 2030.