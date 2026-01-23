Darwin Lom delantero guatemalteco anunció su salida de Comunicaciones con un emotivo mensaje

El delantero guatemalteco Darwin Gregorio Lom anunció su salida del Comunicaciones FC, confirmando que no continuará en el plantel albo para el torneo Clausura 2026. El atacante se marcha luego de un año con el conjunto capitalino, con el que disputó 25 partidos, anotó ocho goles y dio tres asistencias.

El club crema, que actualmente es dirigido por el técnico chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, afronta un campeonato clave en el que busca dejar la zona de descenso.

Según informaciones, el destino del delantero chapin será The Strongest, uno de los clubes más tradicionales del fútbol boliviano, lo que marcará la quinta experiencia internacional para Lom, tras militar en el Chattanooga Red Wolves, Hartford Athletic, DPMM FC y el Cartaginés de Costa Rica.

Lom comunicó su salida mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde expresó su gratitud hacia la institución crema y a la afición :

“Igual que en la vida, en el fútbol el día de mañana nunca está asegurado. Hay que tomar decisiones y esas decisiones te pueden cambiar la vida. Lo único que podemos tener es fe en Dios, que es el único que ha visto el trabajo honesto que haces todos los días, sin que nadie te vea”, señaló el atacante".

“Quiero darle las gracias a Comunicaciones FC por todo. Desde el primer día me trataron bien. También a los jugadores, a los aficionados y a la directiva por su apoyo. Esta decisión la tomo por mi carrera y por la Selección. Lo único que me queda es agradecer y esperar haber tomado la mejor decisión”, concluyó.

El delantero se despidió dejando un mensaje de agradecimiento a la afición crema y destacando que su decisión está motivada por su proyección profesional y su compromiso con la Selección Nacional de Guatemala.