Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026: Guastatoya cierra la fecha con un triunfo

El triunfo es esencial para el conjunto pechoamarillo en sus aspiraciones por evitar el descenso —suma 25 puntos en la tabla acumulada— y demostrar que dará pelea frente a rivales directos como Comunicaciones y Marquense, ambos con 23 unidades, penúltimo y último.

El partido se disputó en el estadio David Cordón Hichos, donde el equipo dirigido por Pablo Centrone mostró convicción y no falló en su debut de temporada. La primera anotación llegó al minuto 18, por medio de Kevin Fernández.

Mixco intentó conseguir el empate, pero no logró hacer daño en la portería defendida por Rubén Escobar; por el contrario, dejó espacios en defensa que permitieron al conjunto local ampliar la ventaja.

Ese gol de tranquilidad para Guastatoya llegó a través de Santiago Gómez, quien se asoció con Víctor Ávalos y venció a Kevin Moscoso, arquero de Mixco.

“Es una victoria importante. Estoy contento con el gol y con los compañeros, que hicieron un gran esfuerzo para defender el resultado”, expresó Kevin Fernández, quien debutó con Guastatoya.

Cobán, el primer líder del Clausura 2026

La primera jornada del Clausura 2026 dejó a Cobán Imperial como el primer líder de la Liga Nacional, luego de vencer por goleada 5-1 al campeón Antigua GFC, seguido por Xelajú MC, que superó 4-0 a Aurora FC.

Guastatoya cerró la fecha en el tercer puesto de la clasificación con su triunfo sobre Mixco, mientras que Comunicaciones terminó en la cuarta posición, y Mictlán es quinto, luego del triunfo con los rojos.

En la próxima fecha, los pechoamarillos visitarán a los mitecos, mientras que los albos chocarán en casa contra el líder Cobán. Municipal, por su parte, visitará a Aurora FC.