Mictlán derrota a Municipal con doblete de William Fajardo en el estadio Santa Lucía

El Atlético Mictlán dio el primera sorpresa del Torneo Clausura 2026 al vencer 1-2 a Municipal en el estadio Santa Lucía Cotzumalguapa, en un duelo marcado por la eficacia ofensiva del conjunto miteco y la destacada actuación del portero Jonh Faust, figura indiscutible del encuentro.

El equipo rojo tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador apenas a los ocho minutos, tras una mano dentro del área que fue sancionada como penal. No obstante, el cobro ejecutado por el cubano Yunior Yuri Pérez fue contenido por Faust, quien desde temprano comenzó a inclinar el resultado a favor de la visita.

El error pesó, y Mictlán no perdonó. En su primer acercamiento serio, al minuto 24, William Fajardo firmó el 0-1 con un potente disparo cruzado que silenció al recinto escarlata. Municipal intentó reaccionar, con Jonh Méndez como su hombre más peligroso en la primera mitad, pero una nueva intervención de Faust, al 29’, evitó el empate.

El panorama se complicó aún más para los locales cuando, al minuto 44, Yunior Pérez fue expulsado por una entrada temeraria, dejando a su equipo con un hombre menos para toda la segunda mitad.

En el complemento, Municipal buscó igualar el marcador con más ímpetu que ideas, pero la solidez defensiva de Mictlán y las atajadas de Faust mantuvieron la ventaja visitante. Fue entonces que, al minuto 57, Fajardo volvió a aparecer con un derechazo certero para sellar el 0-2 definitivo, firmando así su doblete.

Los Rojos todavía tuvieron una oportunidad clara para descontar al minuto 69, cuando José “Flaco” Martínez estrelló un disparo en el poste. A pesar de ello, el cuadro escarlata no dejó de insistir en busca del gol y, al 90+3, José Martínez logró descontar con un cabezazo. Sin embargo, su anotación llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo del partido.

"El equipo estuvo muy compacto y pudimos sacar el resultado. Tenía la confianza de comenzar de la mejor manera y, gracias a Dios, se me dieron las dos anotaciones", expresó Fajardo, autor del doblete, al finalizar el encuentro.

Con esta victoria, Mictlán suma tres puntos importantes y se presenta como uno de los equipos destacados de la jornada inaugural. En contraste, Municipal inicia el certamen con dudas, especialmente por su falta de contundencia y la expulsión que condiciono a su equipo. En la próxima jornada, los escarlatas visitarán a Aurora FC, mientras que los mitecos recibirán a Guastatoya.