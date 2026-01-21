Comunicaciones pasó penas, pero consiguió su primera victoria del Clausura tras vencer a Achuapa

Comunicaciones FC logró una valiosa victoria 2-3 como visitante frente al Deportivo Achuapa, en un duelo disputado este miércoles en el estadio Winston Pineda Gudiel. El resultado marcó el debut oficial del técnico chileno Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa, quien comenzó su ciclo al frente del cuadro albo con tres puntos importantes.

El conjunto capitalino se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un gol del mediocampista guatemalteco Marco Domínguez, quien al minuto 11 firmó el 0-1, el buen arranque crema se consolidó con el tanto del cubano Dairon Reyes, quien al 17' puso el 0-2 tras aprovechar una jugada colectiva de los albos y una buena asistencia de Anderson Ortíz.

Achuapa reaccionó antes del descanso. Al 35', el trinitario Jomal Williams convirtió un penal para el 1-2, pero Comunicaciones respondió casi de inmediato. Nuevamente Dairon Reyes apareció para marcar su doblete y ampliar la ventaja 1-3 al minuto 39 gracias a un buena asistencia de Laynner García.

El encuentro se complicó para los visitantes al minuto 41, cuando el defensor mexicano Ernesto Monreal fue expulsado por doble amonestación. Con un jugador menos, Comunicaciones enfrentó un segundo tiempo cuesta arriba.

El equipo local adelantó líneas, comenzó la etapa complementaria y encontró premio al 58', con un golazo de Carlos “Cuilapa” Mejía, exjugador de los cremas, quien acortó distancias 2-3. Achuapa mantuvo la presión hasta el final, pero Comunicaciones resistió con sufrimiento y sin perder el orden en la zona defensiva logró mantener la ventaja.

Al finalizar el encuentro, el capitán albo José Carlos Pinto destacó la importancia del resultado: “Gracias a Dios nos pudimos poner en ventaja; sabemos que todos los encuentros serán a muerte, va a haber canchas difíciles y hay que ir mejorando día con día e hicimos tres puntos importantes”.”.

Con este triunfo, Comunicaciones deja atrás un amargo Apertura 2025 y arranca el Clausura 2026 con esperanza renovada. Su próximo compromiso será este sábado, cuando reciban a Cobán Imperial en el estadio Cementos Progreso, por la jornada 2 del torneo.