Cobán Imperial humilla al bicampeón nacional Antigua GFC en la primera fecha del Clausura 2026

El cuadro de Cobán Imperial inició con el pie derecho el Torneo Clausura 2026, tras golear de forma contundente 5-1 al actual bicampeón del fútbol nacional, Antigua GFC, en un duelo disputado en el estadio José Ángel Rossi, casa de los Príncipes Azules.

El conjunto dirigido por el uruguayo Martín García fue ampliamente superior de principio a fin y se impuso con autoridad, en un resultado que desde ya le permite tomar oxígeno en la tabla acumulada, clave en la lucha por evitar el descenso a la Primera División.

Los grandes protagonistas del encuentro fueron el guatemalteco Óscar Mejía y el brasileño Janderson Pereira, ambos autores de un doblete. Diego Che completó la cuenta para Cobán. Por el lado de Antigua, el único tanto fue obra de Selvin Sagastume.

La goleada refleja un arranque preocupante para el conjunto colonial, que no encontró ritmo y mostró graves errores defensivos, situación que deberá corregir su técnico, Mauricio Tapia, para evitar complicaciones en las próximas jornadas.

Antigua afrontó este compromiso con las bajas de Juan Apaolaza, Óscar Castellanos y Alexander Robinson, todos suspendidos por los incidentes ocurridos en la final del Apertura 2025 frente a Municipal.

Este resultado trae a la memoria la última vez que Antigua GFC recibió un 5-1 en contra: fue el 23 de enero de 2025, frente a Xelajú MC, también como visitante en la jornada 2 del torneo Clausura 2025. En aquella ocasión, el equipo logró recomponerse y se consagró campeón del Clausura.

“Sabíamos que no sería fácil. Nos propusimos salir del mal torneo anterior y por eso era importante ganar en casa. Sabemos que el bicampeón tiene un buen plantel, pero hoy se hicieron muchas cosas buenas y era fundamental sumar los tres puntos”, expresó Janderson Pereira, figura del partido.

“Fue un buen resultado, pero debemos corregir errores y seguir trabajando”, concluyó el atacante brasileño, consciente de que el equipo aún tiene camino por recorrer para salir de la zona comprometida.