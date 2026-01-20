Jonathan López, exseleccionado de Guatemala, libra el partido más duro de su vida por una insuficiencia renal

Durante años, Jonathan López fue sinónimo de velocidad, desequilibrio y entrega en las canchas del futbol guatemalteco. Su talento lo llevó a vestir camisetas históricas como las de Deportivo Malacateco, Marquense, Municipal, Antigua GFC, Xelajú MC, Deportivo Iztapa, San Pedro, Quiché FC y Sacachispas, además de defender con orgullo por más de 30 partidos los colores de la Selección Nacional de Guatemala a lo largo de una carrera profesional que se extendió por 15 años.



Hoy, lejos de las canchas y los reflectores, el exseleccionado nacional libra el desafío más complejo de su vida, debido a graves complicaciones de salud.



Hace aproximadamente un año fue diagnosticado con insuficiencia renal, enfermedad que causó el fallo total de sus riñones y lo obliga a someterse a tratamientos de diálisis de manera constante.



“Fui diagnosticado con insuficiencia renal y desde entonces estoy con tratamiento de diálisis tres veces por semana. Estoy jugando el partido más importante en mi vida, y solo Dios sabe cuándo terminará, pero mi fe está puesta en Él”, expresó López.



En lista de espera



Actualmente, López reside en Chicago, Illinois, Estados Unidos, donde continúa su proceso médico con la esperanza de obtener un seguro que le permita ingresar en la lista de espera para un trasplante. Sin embargo, este proceso ha significado un fuerte impacto económico para él y su familia.

“Todo esto nos ha ido generando muchos gastos. Actualmente, estoy en un proceso de poder adquirir un seguro y así ingresar a una lista para poder ser transplantado”, manifestó el exfutbolista.





Apoyo económico



Ante esta difícil situación, una amiga cercana inició una campaña de recaudación para apoyarlo con los costosos tratamientos, a la espera de que aficionados, excompañeros y personas solidarias se sumen a la causa.



Quienes deseen brindar su ayuda, pueden hacerlo a través de la plataforma GoFundMe, mediante el enlace https://gofund.me/ea936267d, o por medio de la cuenta de ahorro de Banrural número 4777039320, a nombre de su esposa, Xiomara Guzmán.



Hoy, Jonathan López sigue luchando con la misma fortaleza que lo caracterizó en el balompié, confiando en la fe y en la solidaridad para salir adelante.