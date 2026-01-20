Clausura 2026: Los encuentros decisivos de Comunicaciones en la lucha por la permanencia

El cuadro de Comunicaciones FC debutará este miércoles en el Torneo Clausura 2026, visitando al Deportivo Achuapa por la primera jornada del certamen en el estadio Winston Pineda. El equipo blanco buscará iniciar el torneo con el pie derecho y sumar sus primeros tres puntos.

El conjunto ahora dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa arranca el campeonato en una situación más que comprometida, luego del fracaso del certamen anterior, donde el equipo albo firmó el peor torneo de su historia al finalizar en la última casilla de la tabla con tan solo 20 unidades en 22 jornadas.

Para Figueroa y sus pupilos no hay margen de error, por lo que será clave comenzar a sumar victorias desde la primera fecha, con el objetivo de abandonar lo más pronto posible el fondo de la tabla acumulada. El cuadro crema, acostumbrado a pelear títulos torneo tras torneo, tiene como prioridad evitar la zona de descenso.

Para este nuevo campeonato, el equipo ha mantenido el 90% de su plantel, con las únicas bajas del estratega Iván Franco Sopegno, además de los jugadores Juan Blanco, Axel de la Cruz y Brayan Martínez, quien ya había salido de la institución en las últimas jornadas del torneo Apertura 2025.

Por su parte, además de la contratación del técnico chileno Figueroa, el club confirmó las llegadas de dos futbolistas ofensivos que han generado ilusión en la afición alba: el mexicano Jael Sandoval y el panameño Janpol Morales, ambos jugadores con vocación ofensiva que buscan darle un giro al rendimiento del equipo en este nuevo certamen. La expectativa es que este torneo sea totalmente distinto para el cuadro capitalino.

Calendario de Comunicaciones – Torneo Clausura 2026

ENERO

Achuapa vs Comunicaciones – Jornada 1

Comunicaciones vs Cobán Imperial – Jornada 2

Antigua vs Comunicaciones – Jornada 3

Xelajú vs Comunicaciones – Jornada 4

FEBRERO

Comunicaciones vs Marquense – Jornada 5

Mixco vs Comunicaciones – Jornada 6

Comunicaciones vs Mictlán – Jornada 7

Aurora FC vs Comunicaciones – Jornada 8

Comunicaciones vs Municipal – Jornada 9

Guastatoya vs Comunicaciones – Jornada 10

MARZO

Comunicaciones vs Malacateco – Jornada 11

Comunicaciones vs Achuapa – Jornada 12

Cobán Imperial vs Comunicaciones – Jornada 13

Comunicaciones vs Antigua – Jornada 14

Comunicaciones vs Xelajú – Jornada 15

ABRIL

Marquense vs Comunicaciones – Jornada 16

Comunicaciones vs Mixco – Jornada 17

Mictlán vs Comunicaciones – Jornada 18

Comunicaciones vs Aurora FC – Jornada 19

Municipal vs Comunicaciones – Jornada 20

Comunicaciones vs Guastatoya – Jornada 21

MAYO