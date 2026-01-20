El Clausura 2026 confirma la marginación del entrenador guatemalteco

El torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala comienza con una realidad que vuelve a suscitar debate en el entorno del futbol nacional: de los 12 equipos que integran la máxima categoría, únicamente dos cuentan con entrenadores guatemaltecos, una cifra que evidencia la escasa confianza de los dirigentes en el talento local.

Con el regreso de Amarini Villatoro al balompié costarricense, luego de dejar las filas de Xelajú MC, el panorama quedó aún más limitado para los técnicos nacionales. En este principio de campeonato, solo Fabricio Benítez, al frente de Deportivo Mixco, y Leonel Noriega, quien asumirá el reto con Deportivo Marquense, representan al futbol guatemalteco en los banquillos.

De los dos estrategas nacionales, Benítez es el de mayor recorrido, con amplia experiencia en la Liga Nacional y varios procesos acumulados en distintos clubes. En contraste, Noriega, recordado como referente en su etapa como futbolista con el cuadro de San Marcos, hará su debut como técnico en la máxima categoría, con una misión compleja: alejar a los leones de la zona de descenso y consolidar un equipo competitivo.

Dominio foráneo

Mientras tanto, la presencia extranjera domina los cuerpos técnicos. México lidera la lista con Roberto Hernández en Xelajú MC, Roberto Montoya en Deportivo Malacateco y Rafael Loredo en Deportivo Achuapa. A ellos se suman cinco estrategas sudamericanos: Mauricio Tapia y Pablo Centrone (Argentina), Martín García (Uruguay), Marco Antonio Figueroa (Chile) y Flávio Rego da Silva (Brasil). El grupo lo completan Mario Acevedo (Nicaragua) y Saúl Phillip (Costa Rica).

El campeonato arrancará hoy con un extenso recorrido de 22 jornadas en la fase de clasificación, un camino largo que pondrá a prueba no solo a los planteles, sino también a los proyectos desde el banquillo. Los resultados tempranos y la presión habitual marcarán el destino de muchos entrenadores, por lo que no sería sorpresa ver cambios antes de completar el calendario.

Lo preocupante es que esta situación no es nueva. El espacio para los entrenadores guatemaltecos en la Liga Nacional sigue siendo reducido, una constante en los últimos años. Basta recordar que los llamados equipos grandes del país, Municipal y Comunicaciones, no confían en un técnico nacional desde el 2007 y el 2008, respectivamente, cuando Víctor Hugo Monzón e Iván León ocuparon sus banquillos por última vez.