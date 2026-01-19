Clausura 2026: Xelajú MC abrirá el torneo en casa frente a Aurora FC

Este martes 20 de enero, Xelajú MC abrirá el telón del Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Aurora FC en el estadio Mario Camposeco, en el partido inaugural de la jornada uno del certamen nacional.

Los superchivos serán los encargados de hacerle los honores al cuadro aurinegro en el inicio de un campeonato que no solo definirá al nuevo monarca del fútbol guatemalteco, sino también a los dos equipos que descenderán a la Primera División.

Para este torneo, el equipo altense estrena cuerpo técnico con la llegada del mexicano Roberto Hernández, quien sustituye al guatemalteco Marvin Amarini Villatoro. Este último dirigió al club durante tres años y medio, lapso en el que conquistó dos títulos de Liga Nacional, disputó la final de la Copa Centroamericana 2025 y clasificó al equipo a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Xelajú inicia el torneo con grandes expectativas, a pesar de bajas sensibles como las de Pedro Báez, Romario Da Silva y Fredy Góndola. En su lugar, el club sumó al ecuatoriano Orlin Quiñónez, al delantero Joffre Escobar —también ecuatoriano— y al extremo panameño Yair Jaén, con quienes buscará ser protagonista bajo la dirección del estratega mexicano.

Aurora FC, por su parte, llega motivado tras un notable desempeño en el Torneo Apertura 2025, donde finalizó cuarto en la clasificación general y alcanzó las semifinales, instancia en la que fue eliminado por Antigua GFC.

De cara al Clausura 2026, el conjunto dirigido por el costarricense Saúl Phillip ha mantenido la base de su plantel. Las únicas bajas confirmadas son las de Francisco Gasparini, Miguel Quiñónez, Jorge Ortiz, Lusvin Gálvez, Carlos Quan y su preparador físico. En cuanto a altas, el club incorporó al mediocampista Jonathan Arévalo y al preparador físico Hebert Martínez.

Con esta continuidad, los aurinegros buscarán mantener el protagonismo y dar el siguiente paso en la lucha por el título. Todo está listo para el arranque del fútbol nacional, con dos equipos que llegan con la misión de trascender en este torneo.