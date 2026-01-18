Amarini Villatoro inicia con puntaje perfecto en Costa Rica: dos victorias en dos partidos con Cartaginés

Amarini Villatoro comenzó su etapa en Cartaginés de la mejor manera posible. El técnico guatemalteco registra paso perfecto en la Liga Promerica de Costa Rica con dos victorias en dos partidos disputados desde su llegada al banquillo del conjunto brumoso.

Además de los triunfos en la pretemporada con el equipo. Villatoro también conquistó el torneo amistoso "90 minutos por la vida". El estratega nacional suma tres compromisos ganados desde que asumió el mando del equipo costarricense, demostrando una adaptación rápida a su nuevo proyecto.

El inicio prometedor de Villatoro genera expectativas positivas para la temporada de Cartaginés. El técnico guatemalteco llegó al club tico con la misión de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf y pelear por el título de la Liga Promerica, donde Alajuelense es el vigente campeón.

Los retos en la liga

A pesar del arranque perfecto, los verdaderos desafíos están por venir. Amarini Villatoro enfrentará próximamente partidos de mayor exigencia donde se medirá el verdadero nivel de su Cartaginés ante rivales más complicados del fútbol costarricense.

El técnico guatemalteco deberá preparar al equipo brumoso para enfrentar al Vancouver Whitecaps de la MLS en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf. Ese será el examen más importante para evaluar el trabajo de Villatoro con el conjunto costarricense.

El estratega nacional llega a Costa Rica tras su exitoso paso por Xelajú MC, donde conquistó títulos de liga y llevó al equipo a la final de la Copa Centroamericana. Su experiencia internacional será fundamental para que Cartaginés pueda competir contra los gigantes de la región en la Copa de Campeones de Concacaf.