Amarini Villatoro revela por qué no llegó a Cartaginés hace un año

Amarini Villatoro reveló que hace un año tuvo la oportunidad de dirigir a Cartaginés, pero su contrato vigente con Xelajú MC lo impidió. El técnico guatemalteco explicó que la cláusula de rescisión era muy elevada debido al campeonato conquistado con los súper chivos en 2024, lo que complicó las negociaciones.

"Hace un año se habló también de una oferta de Cartaginés, pero en ese momento no se dio. Teníamos contrato vigente y la cláusula era muy alta. Habíamos quedado campeones y era imposible salir sin pagar esa cláusula", explicó el estratega nacional.

Villatoro detalló que el monto de la cláusula de rescisión era de casi $US100 mil, una cifra que dificultaba cualquier negociación. El técnico tenía un año más de contrato con Xelajú MC tras conquistar el título de liga, lo que encarecía su salida del club quetzalteco.

El momento perfecto llegó ahora

"¿De cuánto era la cláusula? Era casi US$100 mil, porque fuimos campeones y quedaba un año de contrato. Al final, los tiempos de Dios son perfectos", declaró Amarini al explicar por qué ahora sí pudo concretarse su llegada al equipo brumoso.

Hace un año, Cartaginés buscaba técnico antes de contratar a Andrés Carevic. La oferta por Amarini existió pero las condiciones contractuales con Xelajú MC hicieron imposible su fichaje. El monto de la cláusula superaba el presupuesto que el club costarricense estaba dispuesto a pagar.

Ahora, con el contrato finalizado y tras desvincularse de Xelajú MC, Amarini pudo aceptar la oferta de Cartaginés sin problemas económicos de por medio. El técnico guatemalteco llega libre al club tico para afrontar el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de Concacaf.

De campeón con Xelajú a Costa Rica

Amarini Villatoro conquistó títulos de liga con Xelajú MC, lo que justificaba la alta cláusula de rescisión en su contrato. El técnico guatemalteco también llevó a los súper chivos a la final de la Copa Centroamericana 2025, donde cayeron en penales ante Alajuelense.

Recientemente, el estratega nacional dirigió a Xelajú en la preparación para la Copa de Campeones de Concacaf, donde los quetzaltecos enfrentarán a Monterrey de México en febrero.

Ahora, con más experiencia y sin ataduras contractuales, Villatoro inicia su segunda etapa en el extranjero al frente de Cartaginés. El técnico guatemalteco enfrentará al Vancouver Whitecaps de la MLS en la primera ronda de la Copa de Campeones, un desafío que lo motiva en esta nueva aventura profesional.