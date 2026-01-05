Xelajú MC confirma la salida de Romario Da Silva para el torneo Clausura 2026

El cuadro del Xelajú MC, ahora dirigido por el técnico mexicano Roberto Hernández —quien asumió recientemente de cara al Torneo Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf— informó el domingo, a través de sus redes sociales, que el extremo brasileño Romario Da Silva, de 35 años, ya no forma parte del plantel para la próxima temporada.

Da Silva llegó al club en el Apertura 2025 procedente de Antigua GFC. En apenas seis meses se consolidó como una pieza importante bajo la dirección del guatemalteco Amarini Villatoro, exentrenador del cuadro lanudo, destacando por su regularidad tanto en el torneo nacional como en el internacional.

Fue determinante en la serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 frente al Sporting San Miguelito, anotando un gol agónico que selló el pase a semifinales y contribuyó a que Xelajú alcanzara la gran final del certamen.

Con esta salida, Da Silva se convierte en la cuarta baja del conjunto altense, tras las de Ludwin Reyes, Fredy Góndola y el propio Amarini Villatoro. Su reemplazo será el panameño Yair Fernando Jaén Reina, quien llega procedente del Sporting San Miguelito.

En su comunicado oficial, el club expresó: "Gracias, Romario. Club Xelajú MC informa la finalización de la etapa del jugador Romario Da Silva en la institución. Agradecemos su profesionalismo y el compromiso mostrado durante el tiempo en el que defendió los colores Superchivos. Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales."

Por ahora, el futuro del atacante brasileño es incierto, aunque en los últimos días ha sido vinculado como posible refuerzo de Municipal para el torneo que arranca el 21 de enero. También se ha mencionado interés por parte de clubes hondureños para contratar su servicios.