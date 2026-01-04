Club Cartaginés presenta oficialmente a Amarini Villatoro como nuevo director técnico

Cartaginés oficializó este domingo 4 de enero la contratación del guatemalteco Amarini Villatoro como su nuevo entrenador, con miras al Torneo Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf. El estratega nacional asume el reto de enfrentar al Vancouver Whitecaps de la MLS en la primera ronda del certamen continental.

Villatoro, quien el año pasado dirigía a Xelajú MC, recibió la oferta del club costarricense y no dudó en aceptarla. Tras desvincularse de los súper chivos, el entrenador guatemalteco tomó unos días de descanso antes de viajar a Costa Rica para asumir su nuevo reto profesional.

Desde hace unos días, Villatoro ya dirige los entrenamientos del equipo y comenzó la planificación del plantel. Sin embargo, por asuntos internos del club, su llegada no había sido confirmada oficialmente hasta este domingo.

Un técnico guatemalteco de éxito

Amarini Villatoro es considerado uno de los entrenadores guatemaltecos más exitosos en la Liga Nacional. el estratega ganó cuatro títulos de Liga Nacional con equipos departamentales: dos bicampeonatos con Deportivo Guastatoya (Clausura y Apertura 2018) y dos "Lunas" con Xelajú MC (Clausura 2023 y Apertura 2024), además de dirigir la Selección Nacional Mayor consolidándose como uno de los técnicos más respetados del balompié chapín.

Recientemente, Villatoro llevó a Xelajú MC a la final de la Copa Centroamericana 2025, donde cayeron en tanda de penales ante Alajuelense de Costa Rica. A pesar de la derrota, el técnico guatemalteco demostró su capacidad para competir a nivel internacional y sacar el máximo rendimiento de sus equipos.

Su experiencia dirigiendo en torneos de Concacaf será fundamental para Cartaginés, que enfrentará a rivales de alto calibre en la Copa de Campeones. Villatoro llega acompañado de Fredy Sontay y Leopoldo Posada, quienes se incorporan a su cuerpo técnico.

Cartaginés enfrentará al Vancouver Whitecaps de la MLS en la primera ronda de la Copa de Campeones 2026. El duelo será complejo por la intensidad y el ritmo del fútbol norteamericano que caracteriza a los equipos de la liga estadounidense.

El ganador de esa llave se citará con Seattle Sounders, uno de los clubes más competitivos del torneo continental en la última década. Amarini Villatoro tendrá la responsabilidad de preparar al equipo brumoso para competir contra estos gigantes de la región.

El técnico guatemalteco deberá trabajar rápidamente en la conformación del plantel y en implementar su idea de juego para que Cartaginés llegue en las mejores condiciones a la Copa de Campeones. El desafío es grande, pero la experiencia internacional de Villatoro será clave para afrontarlo.