Roberto Hernández es presentado como el nuevo DT de Xelajú MC: “Lo que busco con este equipo es ser campeón”

Xelajú MC presentó este lunes 29 de diciembre a Roberto Hernández Ayala como su nuevo director técnico para el Torneo Clausura 2026. El entrenador mexicano asume el cargo tras ser destituido por Comunicaciones a finales del Apertura 2025 por los malos resultados obtenidos con los cremas.

Hernández llega al conjunto quetzalteco con amplia experiencia en el fútbol guatemalteco, donde previamente dirigió al Deportivo Malacateco y a Comunicaciones. El estratega mexicano también cuenta con trayectoria en la Liga MX, experiencia que los súper chivos esperan aprovechar en su proyecto deportivo.

El técnico asume el desafío de mantener el buen nivel mostrado por Xelajú en el Apertura 2025 bajo la dirección de Amarini Villatoro. Los súper chivos fueron campeones en 2024 la última vez y buscarán poder volver a coronarse en el fútbol guatemalteco.

El objetivo es claro: ser campeón

Roberto Hernández no ocultó sus ambiciones al frente de Xelajú MC. El técnico mexicano dejó claro desde su presentación que llegó al club quetzalteco con el objetivo de conquistar el campeonato del Clausura 2026.

"Lo que busco con este equipo es ser campeón", declaró Hernández en su presentación oficial. El estratega mostró confianza en el plantel que heredó y en su capacidad para llevar a los súper chivos a pelear por el título en el próximo torneo.

El entrenador también habló sobre lo que tiene para ofrecer a Xelajú: "Un juego agradable, hacer que mis jugadores se entreguen al 100%". Hernández prometió un fútbol vistoso pero efectivo, buscando sacar el máximo potencial de cada futbolista en el plantel.

Lo sucedido en Comunicaciones

El técnico mexicano fue cuestionado sobre su salida de Comunicaciones, donde no logró cumplir las expectativas tras el mal Torneo Apertura 2025. Hernández analizó con sinceridad lo que sucedió con los cremas durante su dirección.

"Lo que pasó en cremas, lo sigo analizando, algo dejamos de hacer. El equipo crema está en una transición, es un equipo que está ajustando sus economías, se fueron jugadores, llegaron otros, pero eso es administrativo. No hicimos clic con los jugadores, aprendimos algunas cosas", explicó el entrenador.

El reto de la Copa de Campeones ante Monterrey

Uno de los desafíos inmediatos para Roberto Hernández será dirigir a Xelajú MC en la Copa de Campeones de Concacaf 2026, donde los súper chivos enfrentarán a los Rayados de Monterrey de México en la primera ronda del torneo continental.

El técnico mexicano mostró confianza en que su equipo puede dar la sorpresa ante uno de los clubes más poderosos de la región. "Podemos hacerlo, es un reto grande pero confío en la calidad de jugadores que tiene este equipo", afirmó Hernández sobre el duelo ante Monterrey.

El partido contra los Rayados será una prueba de fuego para el nuevo proyecto de Xelajú bajo la dirección de Hernández. El técnico deberá preparar al equipo rápidamente para competir a nivel internacional mientras construye las bases para el Clausura 2026.