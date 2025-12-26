Roberto Hernández toma las riendas de Xelajú MC con la mira en el Clausura 2026 y en la Copa de Campeones de Concacaf

Este viernes 26 de diciembre, el Club Xelajú MC oficializó la contratación del estratega mexicano Roberto Hernández Ayala como nuevo director técnico del primer equipo, marcando el inicio de una nueva etapa para los Superchivos.

Hernández llega para sustituir al guatemalteco Amarini Villatoro, quien recientemente presentó su renuncia tras un exitoso ciclo de tres años y medio en el banquillo altense.

Bajo la dirección de Villatoro, Xelajú conquistó dos títulos de Liga Nacional, alcanzó la final de la Copa Centroamericana y logró la histórica clasificación a la Liga de Campeones de la Concacaf, donde enfrentará al Monterrey en la primera ronda de eliminación directa.

La institución quetzalteca dio la bienvenida al nuevo timonel a través de sus redes sociales con el mensaje: “Club Xelajú MC da la bienvenida al profesor Roberto Hernández, nuevo director técnico del primer equipo. De nacionalidad mexicana, cuenta con una importante trayectoria en la Liga MX y en la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, experiencia que llega a fortalecer el proyecto deportivo de nuestra institución".

Asimismo el comunicado expresa "El profesor Hernández estará acompañado por su cuerpo técnico, integrado por el asistente Steve Padilla, el preparador físico Geovany Godínez y el preparador de arqueros Brayant Chavero. Iniciamos una nueva etapa con visión, trabajo y grandes expectativas, confiando en que este proceso nos permitirá seguir compitiendo al más alto nivel. ¡Bienvenidos a la familia Superchiva!”

Hernández, quien dirigió recientemente a Comunicaciones en el Torneo Apertura del 2025, buscará reivindicarse tras su salida a mitad de campeonato por malos resultados con el cuadro crema. Ahora, el reto es mayúsculo: mantener la competitividad de Xelajú en el plano nacional y consolidar su presencia internacional.

Con esta apuesta, la directiva altense reafirma su compromiso de seguir creciendo y mantener a los Superchivos como protagonistas del futbol guatemalteco. La afición espera que el nuevo cuerpo técnico logre imprimir su sello y continuar la senda ganadora que dejó Villatoro.