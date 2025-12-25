Municipal vs. Antigua GFC: los equipos que remontaron un 2-0 en una final y terminaron campeones

El sábado 27 de diciembre del 2025 se bajará el telón del Torneo Apertura, cuando se dispute el partido de vuelta entre Municipal y Antigua GFC, en el estadio Manuel Felipe Carrera.

La serie está a favor del equipo colonial 2-0, tras imponerse en la ida con anotaciones de Juan Apaolaza y Óscar Santis, lo que, de momento, tiene al conjunto panzaverde cerca de alcanzar su sexto título.

Antigua, vigente campeón nacional, buscará consagrarse nuevamente en el estadio El Trébol, tal como lo hizo hace siete meses, silenciando el reducto de los rojos, que otra vez están en la pelea por lograr su ansiada corona 32.

El panorama es cuesta arriba para el conjunto munícipe, que deberá ganar por diferencia de tres goles para conquistar el título nacional, o al menos igualar la serie para obligar al alargue.

En la historia de los torneos cortos, solo dos equipos han podido remontar un marcador adverso de dos goles de diferencia y terminaron llevando la copa a sus vitrinas.

El primero en lograrlo fue Comunicaciones, en el Torneo Apertura 2013, cuando enfrentó a Heredia. En el partido de ida, los cremas cayeron 2-0 en el estadio del Monte, en Morales, Izabal, con anotaciones de Enrique Miranda y Anderson Andrade.

Para el juego de vuelta, el conjunto albo logró reponerse y ganó 3-1, con goles de José Contreras —doblete— y Paolo Suárez. Anderson Andrade descontó por los heredianos y el encuentro se alargó hasta la tanda de penaltis, donde los cremas se impusieron 4-3.

El segundo equipo en lograr dicha hazaña fue Xelajú MC, que lo hizo en dos ocasiones bajo la dirección del guatemalteco Amarini Villatoro.

La primera remontada se dio en el Torneo Clausura 2023, cuando enfrentó a Antigua GFC. En el estadio Pensativo cayeron 2-0, tras los goles de Cristian Hernández y Carlos Mejía.

Para la vuelta, y con un estadio Mario Camposeco a reventar, Xela impuso su jerarquía en casa y remontó con un contundente 3-0. Óscar Villa y un doblete de Frank de León guiaron a los superchivos a conquistar la sexta luna.

La misma hazaña la repitieron en el Torneo Apertura 2024, ahora frente a Cobán Imperial. Los príncipes azules buscaban su tercera estrella y, en la ida, disputada en el estadio José Ángel Rossi, tomaron ventaja (2-0) con doblete de Óscar Mejía.

En el encuentro de vuelta, nuevamente el imponente Mario Camposeco se hizo sentir, y el conjunto quetzalteco logró remontar con un 3-0. Un gol en propia puerta de Eduardo Soto y una anotación de Kevin Ruiz igualaron la serie y la llevaron al tiempo extra, donde el quichelense Harim Quezada marcó el agónico tanto al minuto 117 para evitar los penaltis y alcanzar la séptima luna.

Ahora, Municipal buscará integrarse en el breve listado de remontadas, y tiene todo para lograrlo nuevamente en su casa, que lucirá llena y tendrá el respaldo total de su afición, que no quiere volver a sentir el trago amargo del torneo anterior.