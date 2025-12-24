Municipal vs. Antigua GFC: Esto dice la IA, ¿quién se coronará campeón del Torneo Apertura 2025?

Municipal y la Antigua GFC disputarán el próximo sábado 27 de diciembre el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura del 2025, donde se conocerá al campeón del máximo circuito del balompié guatemalteco.

El cuadro antigüeño llega a este encuentro con la misión de cuidar la ventaja de 2-0 que logró en el partido de ida, disputado en el estadio Pensativo, con goles de Juan Apaolaza y Óscar Santis.

El equipo dirigido por Mauricio Tapia, quien recientemente renovó contrato con el cuadro aguacatero, buscará conquistar el sexto título en la historia del club y, a la vez, sumar su quinto campeonato como estratega en el futbol nacional. Los coloniales saben que este encuentro será complicado en una cancha exigente como el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

Por su parte, Municipal intentará remontar el marcador en el recinto de la zona 3, que se espera sea un verdadero fortín teñido de rojo. El cuadro escarlata, dirigido por el técnico nicaragüense Mario Acevedo, saldrá desde el silbatazo inicial en busca de goles para igualar la serie lo antes posible, mientras los coloniales llegarán con el objetivo de cuidar la ventaja conseguida en casa.

Municipal necesita ganar en los 90 minutos por una diferencia mínima de dos goles para forzar tiempos extras. Si vence por un gol, el campeonato será para Antigua. Por su parte, a los Panzas Verdes les basta una victoria, un empate o incluso una derrota por diferencia de un gol para proclamarse bicampeones.

Asimismo, se consultó a la inteligencia artificial ChatGPT para una predicción basada en el rendimiento reciente, la forma de los equipos y el contexto actual de qué equipo saldría campeón del Torneo Apertura 2025:

Probabilidad de ser campeón para Antigua GFC: 70 %

Probabilidad de ser campeón para Municipal: 30 %

Según la IA, el cuadro colonial parte con ventaja para lograr el bicampeonato en el futbol nacional. Sin embargo, no se debe descartar a Municipal, que ha sido campeón en 32 ocasiones y buscará una remontada histórica con el respaldo de su afición.