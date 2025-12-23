Mauricio Tapia buscará hacer historia en la gran final del Torneo Apertura entre Antigua GFC y Municipal

Fútbol Nacional

Mauricio Tapia buscará hacer historia en la gran final del Torneo Apertura entre Antigua GFC y Municipal

El equipo colonial llega con ventaja al duelo de vuelta, mientras el técnico argentino Mauricio Tapia podría sumar su quinto título nacional.

Herberth Marroquín

Antigua GFC dio el primer golpe en la gran final del Torneo Apertura 2025 al vencer 2-0 a Municipal en el Estadio Pensativo. Los coloniales se llevan una ventaja cmoda para el partido de vuelta del sbado 27 de diciembre, aunque debern enfrentar ese duelo sin Jos Rosales por expulsin. Foto: BYRON RIVERA 21/12/2025

Mauricio Tapia busca su quinto título de Liga Nacional. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera).

El pasado domingo, Antigua GFC consiguió una importante victoria en la gran final del Torneo Apertura del 2025 al imponerse 2-0 sobre Municipal en el estadio Pensativo. Con esta victoria, el cuadro colonial quedó más cerca de conquistar su sexto título en la historia de la Liga Nacional y consolidarse como el equipo más exitoso de la última década.

El estratega argentino Mauricio Tapia, artífice de esta campaña al mando de los coloniales, podría escribir una página dorada en el balompie nacional. De lograr el campeonato, sumaría su quinto título como director técnico, todos con Antigua GFC, lo que lo colocaría en un grupo selecto de entrenadores más ganadores en la era de torneos cortos.

Actualmente, Tapia posee cuatro títulos de Liga Nacional, la misma cantidad que el estratega guatemalteco Marvin Amarini Villatoro, quien conquistó dos coronas con Guastatoya y dos con Xelajú MC. Ambos figuran entre los entrenadores más exitosos en la historia de los torneos cortos.

Con una nueva estrella, Tapia igualaría a históricos estrategas como Horacio Cordero, Enzo Trossero, Iván Franco Sopegno y Willy Coito Olivera, todos con cinco títulos en su palmarés.

Por su parte, Municipal, dirigido por Mario Acevedo, no baja los brazos. El cuadro escarlata buscará la remontada en el partido de vuelta para alcanzar su campeonato número 33 en la historia.

La serie aún está abierta, pero la ventaja colonial obliga a los rojos a salir con todo en casa para evitar que Antigua GFC y Tapia celebren un logro histórico: el bicampeonato, el sexto título del club y el quinto como entrenador para el argentino.

El encuentro, sin duda, será de pronóstico reservado, con ambos conjuntos decididos a proclamarse como el nuevo monarca del balompié guatemalteco.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

