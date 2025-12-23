Antigua GFC, el talón de Aquiles de Municipal en las finales de la Liga Nacional

La rivalidad entre Antigua GFC y Municipal ha ido creciendo con fuerza durante la última década, al punto de convertirse en uno de los duelos más intensos y simbólicos del futbol guatemalteco. Aunque la historia global favorece ampliamente a los escarlatas, los enfrentamientos recientes por títulos nacionales han inclinado la balanza hacia el lado colonial, y ha transformado a Antigua en el nuevo antagonista incómodo del equipo más laureado del país.



Municipal presume un palmarés imponente, con 32 títulos de Liga Nacional que lo colocan, junto a Comunicaciones, como los más ganadores del balompié nacional.



Antigua, en contraste, ha levantado apenas cinco coronas. Sin embargo, las estadísticas históricas pierden peso cuando se revisan los duelos directos por el campeonato en los últimos años, donde el cuadro panzaverde ha encontrado la fórmula para frenar las aspiraciones rojas y cortar su camino hacia más estrellas.



Desde el torneo Apertura 2016, ambos equipos se han enfrentado en cuatro finales, y el dominio ha sido claro para Antigua GFC, que se impuso en tres de ellas, convirtiéndose en el verdadero talón de Aquiles de Municipal. Esa supremacía no solo se ha reflejado en títulos, sino también en escenarios cargados de simbolismo.



Festejos en casa ajena



Dos de esas coronas coloniales llegaron en territorio escarlata, apagando celebraciones que ya se daban por seguras. La primera fue en el Apertura 2016, cuando Antigua silenció el estadio Doroteo Guamuch Flores y levantó el trofeo en medio del desconcierto rojo. La historia se repitió en el Clausura 2025, esta vez, en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde los coloniales volvieron a arruinar la fiesta y se llevaron el título ante su rival directo.



El otro festejo panzaverde ante Municipal se produjo en el Apertura 2017, en el estadio Pensativo, y reafirmó su dominio en finales directas. La única ocasión en que los rojos lograron imponerse fue en el Apertura 2019, bajo la conducción de Sebastián Bini, cuando Municipal logró frenar la racha colonial y sumar una estrella más a su extensa vitrina.



Hoy, la historia vuelve a escribir un nuevo capítulo. Antigua y Municipal disputan su quinta final entre sí, y nuevamente la serie se inclina a favor de los coloniales, que ganan 2-0 y sueñan con celebrar otra vez en El Trébol; ahora, con la posibilidad de conquistar un histórico bicampeonato.



Municipal, herido en el orgullo, intentará evitar otra tragedia en casa. La misión es clara: revertir la historia reciente, romper el dominio colonial y conquistar el anhelado título 33 que le permita retomar la batuta como el equipo más ganador del futbol guatemalteco.

Historial de las finales y el dominio de Antigua GFC

En este quinto pulso, los rojos intentarán acortar la diferencia, aunque primero deberán remontar la desventaja en la serie.

Torneo Apertura 2016

Juego de ida, 15 de diciembre

Antigua GFC 2-1 Municipal

Goles:

Alejandro Galindo y Manfred Russell (ANT)

Carlos Kamiani Félix (MUN)

Juego de vuelta, 18 de diciembre

Municipal 1-0 Antigua GFC

Gol:

Gastón Puerari (MUN)

Campeón Antigua GFC en penaltis (5-4)

Torneo Apertura 2017

Juego de ida, 14 de diciembre

Municipal 1-1 Antigua GFC

Goles

Hamilton López (GE) y Felipe Baloy (MUN)

Juego de vuelta, 17 de diciembre

Antigua GFC 2-1 Municipal

Goles

José Mena y Alejandro Díaz (ANT)

Frank de León (MUN)

Global

3-2

Torneo Apertura 2019

Juego de ida, 26 de diciembre

Antigua GFC 0-1 Municipal

Gol

Rudy Barrientos

Juego de vuelta, 29 de diciembre

Municipal 2-2 Antigua GFC

Goles

Jairo Arreola (2) (ANT)

Othoniel Arce y Alejandro Díaz (MUN)

Global: 3-2

Torneo Clausura 2025

Juego de ida, 15 de mayo

Antigua GFC 0-0 Municipal

Juego de vuelta, 18 de mayo

Goles

John Méndez (MUN)

José Ardón y Dewinder Bradley (ANT)

Global

2-1