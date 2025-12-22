Fedefut confirma el primer encuentro de la Selección Nacional de Guatemala para el año 2026

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) confirmó este lunes 22 de diciembre el próximo encuentro de la Selección Nacional.El combinado nacional iniciará oficialmente el segundo ciclo bajo la dirección del estratega mexicano Luis Fernando Tena el próximo 17 de enero.

Guatemala cerró el 2025 con una intensa agenda, aunque no logró su mayor objetivo: clasificar a la Copa del Mundo del 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Alcanzar esa meta habría sido histórico para la Azul y Blanco, al tratarse de su primera participación mundialista.

El encuentro se disputará en Los Ángeles, Estados Unidos, y marcará el inicio de un nuevo ciclo para la Bicolor. Guatemala comenzará el 2026 con un partido de preparación frente a Canadá, una de las selecciones anfitrionas del próximo Mundial.

Este amistoso será el debut del combinado nacional en el 2026. Cabe resaltar que durante el primer semestre del año no habrá encuentros oficiales; la actividad competitiva comenzará en septiembre, con el inicio de la Liga de Naciones.

LECTURAS RELACIONADAS

No obstante, en estos meses los dirigidos por Tena podrán disputar partidos de preparación, con posibilidad de enfrentar a selecciones mundialistas durante las próximas fechas Fifa como la del mes de marzo.

El cuadro canadiense es un viejo conocido para Guatemala, ya que en la pasada Copa Oro se enfrentaron en los cuartos de final, donde el combinado nacional se llevó la victoria en una tanda de penales que quedó marcada por la gran ejecución de Darwin Lom, quien cobró su penal al estilo Panenka.

¿Cuándo y dónde será el partido de la Bicolor?

El encuentro entre Guatemala y Canadá será el próximo 17 de enero en el BMO Stadium, en Los Ángeles.

¿Cómo termina Guatemala en el ranking Fifa en este 2025?

Tras la publicación del último ranking del año por parte de la Fifa, el combinado nacional cerró en la posición 94. El objetivo para el 2026 será escalar posiciones bajo la dirección de Fernando Tena.