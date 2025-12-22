“Yo no tengo ninguna duda mi equipo sacará esta serie adelante”, afirmó Mario Acevedo tras la derrota en el partido de ida

Municipal sufrió una derrota dolorosa en el partido de ida de la gran final del Torneo Apertura del 2025, en un encuentro en el que los escarlatas fueron superados por los coloniales durante los primeros 90 minutos.

El equipo rojo, líder de la fase regular y que venció con contundencia a Mictlán en cuartos de final y a Achuapa en semifinales —mostrando jerarquía y buen futbol—, se mostró timorato en este primer duelo de la final y fue superado en amplios pasajes del partido por el equipo dirigido por Mauricio Tapia.

Los escarlatas cayeron 2-0 frente a Antigua en el estadio Pensativo, con goles de Juan Apaolaza y Óscar Santis, quienes le dieron al cuadro colonial una ventaja importante para el partido de vuelta, que se disputará el próximo sábado 28 de dicimebre, cuando se conocerá al nuevo campeón del balompié guatemalteco.

El equipo antigüeño buscará conquistar su sexto título y segundo de forma consecutiva, mientras que Municipal intentará alcanzar su campeonato número 33 y convertirse en el máximo ganador del futbol chapín.

Los rojos buscarán darle la vuelta al marcador, tal como expresó el técnico Mario Acevedo en conferencia de prensa tras la derrota: “Yo no tengo ninguna duda mi equipo sacará esta serie adelante. Yo sé lo que el grupo es capaz de hacer y estoy totalmente convencido de que en nuestra cancha vamos a revertir este resultado”.

También mencionó que no considera que los coloniales hayan sido superiores: “No considero que Antigua haya sido superior a nosotros. Ellos concretaron una en el primer tiempo; fueron más certeros que nosotros”.

Asimismo, expresó que, pese a tener superioridad numérica, el equipo no encontró claridad: “En la segunda mitad, cuando nos quedamos con un jugador más, nos faltó claridad, encontrar los espacios, ser más desequilibrantes en la última zona y estar más finos”.

Finalmente, se refirió al penal que significó el 2-0 para los rojos: “Hablar del penal me sonaría a justificación. Lo vimos en reiteradas ocasiones, donde pudo haber marcado la falta. Ya la marcó, y al final es el resultado. Nosotros tenemos que ver hacia adelante”.