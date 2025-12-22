Resultado del partido de ida entre Antigua GFC y Municipal en la final del Apertura 2025

Antigua GFC dio el primer golpe en la gran final del Torneo Apertura 2025 al vencer 2-0 a Municipal en el Estadio Pensativo. Los coloniales se llevan una ventaja cómoda para el partido de vuelta del sábado 27 de diciembre, aunque deberán enfrentar ese duelo sin José Rosales por expulsión.

Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis fueron los autores de los goles que le dan a Antigua la ventaja en la serie. El argentino abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que el guatemalteco sentenció desde el punto penal en el segundo tiempo cuando los panzas verdes jugaban con diez hombres.

El partido tuvo un giro dramático al minuto 52 cuando José Rosales vio la segunda tarjeta amarilla en una jugada polémica, dejando a Antigua con diez hombres durante más de 40 minutos. A pesar de la superioridad numérica, Municipal dominó pero no pudo anotar.

Apaolaza abre el marcador con un cabezazo

El primer gol del partido llegó al minuto 41 cuando Juan Francisco Apaolaza conectó un preciso cabezazo en el punto penal. El delantero argentino recibió un centro perfecto, se elevó por encima de la defensa roja y cabeceó con potencia para vencer a Kénderson Navarro.

El tanto cayó justo antes del descanso y le dio a Antigua la ventaja de 1-0 con la que se fueron al vestidor. Fue el premio a un primer tiempo parejo donde ambos equipos tuvieron ocasiones. Municipal había tenido una clara al minuto 13 cuando José Carlos Martínez intentó ponerla en el ángulo pero dejó ir una buena ocasión, fallando lo que pudo ser el 0-1.

Santis sentencia desde el punto penal

El segundo gol llegó al minuto 78 desde los doce pasos. El árbitro Stib Morales señaló penal a favor de Antigua por una falta de José Mena al minuto 76, decisión que fue protestada por Municipal.

Óscar Santis asumió la responsabilidad y ejecutó el penalti con seguridad, enviando el balón al fondo de la red para poner el 2-0 definitivo. El gol llegó cuando Antigua jugaba con diez hombres desde el minuto 52 por la expulsión de José Rosales.

Se definirá en El Trébol

Municipal necesitará ganar por al menos tres goles de diferencia en El Trébol para coronarse campeón, o por dos goles para forzar el tiempo extra. Los rojos tienen la capacidad para remontar, pero deberán ser mucho más contundentes frente al arco.

Antigua, por su parte, deberá defender la ventaja de dos goles sin José Rosales. Todo se definirá el sábado 27 de diciembre en El Trébol, donde los boletos ya están agotados y la afición roja buscará impulsar a su equipo hacia la remontada.