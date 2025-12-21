Polémico arbitraje marca la final de ida entre Antigua GFC y Municipal

El partido de ida de la gran final del Apertura 2025 estuvo marcado por las polémicas decisiones arbitrales de Stib Morales. La más cuestionada fue la expulsión de José Rosales al minuto 52, cuando el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla en una acción que no tenía sustento reglamentario al ser una falta imprudente de bajo nivel de intensidad.

La jugada encendió las protestas de Rosales y sus compañeros, quienes reclamaron enérgicamente la decisión. Aficionados cuestionan al árbitro la decisión de dejar a Antigua GFC con diez hombres durante más de 40 minutos en una final.

La expulsión de "Chema" Rosales es un golpe duro para Antigua, ya que el jugador no estará disponible para el partido de vuelta en El Trébol.

Una lluvia de tarjetas

El arbitraje de Stib Morales estuvo plagado de amonestaciones durante todo el encuentro. En el primer tiempo, José Rosales de Antigua (17'), y por Municipal: Nicolás Samayoa (25'), Jonathan Franco (30') y José Morales (30') vieron la tarjeta amarilla.

En el segundo tiempo fueron sancionados José Mena (77'), Dewinder Bradley (70') y Héctor Prillwitz (90'+2).

La primera amarilla para Rosales al minuto 17 fue correcta, pero la segunda al 52' generó la mayor polémica del partido. El jugador cometió una falta imprudente de bajo nivel de intensidad que no ameritaba la segunda amonestación según el criterio de analistas arbitrales.

Con Antigua reducida a diez hombres, los panzas verdes tuvieron que resistir con superioridad numérica en contra. Juan Francisco Apaolaza había abierto el marcador al 41' con un cabezazo, y Óscar Santis sentenció el 2-0 al minuto 78 para darle una ventaja cómoda a los coloniales a pesar de jugar con un hombre menos.

El penal que definió el marcador

Al minuto 76, Stib Morales señaló penal a favor de Antigua por una falta de José Mena. La decisión fue ampliamente cuestionada por Municipal, quienes protestaron que no hubo infracción reglamentaria. Mena fue amonestado en la jugada.

Óscar Santis se encargó de ejecutar el penalti al minuto 78 y puso el 2-0 definitivo, sentenciando prácticamente el partido. Con Antigua jugando con diez hombres desde el minuto 52, el penal les dio el respiro necesario para defender la ventaja.

Antigua deberá defender la ventaja sin Rosales

La ausencia de José Rosales para el partido de vuelta complica los planes de Antigua GFC. El volante es una pieza clave en el esquema de Mauricio Tapia y no contar con él para defender el 2-0 en El Trébol es un golpe significativo para el conjunto colonial.