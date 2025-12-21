Así fue el gol de Juan Francisco Apaolaza que pone arriba a Antigua GFC 1-0 ante Municipal

Juan Francisco Apaolaza abrió el marcador para Antigua GFC en el partido de ida de la gran final del Apertura 2025. El delantero argentino conectó un cabezazo certero al minuto 41 que venció al portero de Municipal y puso el 1-0 en el marcador.

El gol llegó tras un preciso centro de Óscar Castellanos que encontró a Apaolaza dentro del área. El argentino se anticipó a la marca y con un potente cabezazo envió el balón al fondo de la red, desatando la euforia de la afición colonial en el Pensativo.

El momento del Gol

Al minuto 41, Óscar Castellanos ejecutó un centro desde el costado derecho que fue perfecto para Apaolaza. El delantero se elevó por encima de los defensores rojos y conectó de cabeza con precisión, sin darle oportunidad al portero de Municipal de reaccionar.

El tanto le da a Antigua GFC una ventaja momentánea de 1-0 en el marcador global de la serie. Con este gol, Apaolaza se convierte en figura del primer tiempo de la final y pone a Antigua un paso más cerca del bicampeonato. Los rojos deberán reaccionar si quieren llevarse un resultado favorable del Pensativo para la vuelta en El Trébol.