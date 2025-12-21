¡Oferta de última hora! Antigua GFC pone en descuento las entradas de la final horas antes del partido

Antigua GFC anunció este domingo 21 de diciembre un descuento del 15% en las entradas para el partido de ida de la final del Apertura 2025 ante Municipal, apenas horas antes del encuentro. La decisión responde a que el club no logró vender todas las localidades del Estadio Pensativo para el duelo que se disputará a las 7:00 p.m.

Los precios originales oscilaban entre Q200 y Q450 dependiendo de la ubicación en el estadio, montos que desde el inicio fueron criticados por la afición por considerarlos elevados.

Ahora, con el descuento aplicado, las entradas quedan entre Q170 y Q382.50 aproximadamente.

La medida de última hora contrasta dramáticamente con lo ocurrido en Municipal, donde los boletos para el partido de vuelta en El Trébol se agotaron en apenas cinco horas, confirmando el lleno total para el encuentro del 27 de diciembre.

Los nuevos precios con descuento

Con la reducción del 15%, los precios aproximados quedaron de la siguiente manera:

Tribuna: Q450 (para los precios de esta localidad no aplican los descuentos)

Q450 (para los precios de esta localidad no aplican los descuentos) Preferencia / General Sur: Q255 (antes Q300)

Q255 (antes Q300) General Norte: Q170 (antes Q200)

Antigua GFC hizo el anuncio a través de sus redes sociales con el mensaje:

Los precios elevados desde el inicio pueden haber sido un factor determinante para que la afición colonial no respondiera para llenar el Estadio Pensativo. A pocas horas del partido, el club busca ahora recuperar terreno en taquilla con esta oferta de última hora.