Fútbol Nacional
Antigua GFC vs Municipal: Balance de enfrentamientos en 2025 previo a la gran final
Antigua GFC y Municipal se han enfrentado en seis ocasiones durante el año, con tres victorias para los coloniales, un triunfo para los rojos y dos empates, evidenciando el dominio colonial en este año.
Óscar Castellanos de Antigua y José Morales de Municipal luchan por el balón. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Antigua GFC y Municipal protagonizarán la gran final del Torneo Apertura 2025, en una serie que enfrentará a dos equipos que se conocen perfectamente tras medirse en cinco ocasiones durante el año. El balance favorece claramente a los panzas verdes.
Los coloniales han ganado tres de los seis duelos, incluyendo la final del Clausura 2025 donde se coronaron campeones. Municipal solo consiguió una victoria, mientras que los otros 2 partidos terminaron empatados, dejando en evidencia la superioridad de Antigua en este año.
El historial reciente preocupa a los escarlatas de cara a la final del Apertura 2025, ya que Antigua ha encontrado la fórmula para vencerlos tanto de local como de visitante en los momentos más importantes.
Los seis enfrentamientos entre Antigua y Municipal en el 2025
Jornada 4 del Clausura 2025 - 29 de enero
- Antigua GFC 2-1 Municipal
Los panzas verdes ganaron en casa en el primer enfrentamiento del año, demostrando su superioridad en el Estadio Pensativo.
Jornada 15 del Clausura 2025 - 2 de abril
- Municipal 1-2 Antigua GFC
Antigua volvió a imponerse, esta vez de visitante en El Trébol, confirmando que los rojos tenían problemas para vencer a los coloniales incluso jugando en casa.
Final del Clausura 2025 - Partido de ida - 15 de mayo
- Antigua GFC 0-0 Municipal
El primer partido de la final terminó sin goles en el Pensativo, dejando todo abierto para la vuelta.
Final del Clausura 2025 - Partido de vuelta - 18 de mayo
- Municipal 1-2 Antigua GFC
Los panzas verdes se coronaron campeones con gol agónico de Dewinder Bradley en El Trébol, silenciando al estadio rojo y conquistando el título del Clausura 2025.
Jornada 10 del Apertura 2025 - 17 de septiembre
- Antigua GFC 1-1 Municipal
El primer empate entre ambos equipos en 2025 se dio en el Pensativo durante la fase regular del Apertura.
Jornada 21 del Apertura 2025 - 22 de noviembre
- Municipal 2-1 Antigua GFC
La única victoria de Municipal en el año llegó en la última jornada de la fase regular, cuando los rojos ganaron en El Trébol para asegurar el liderato del torneo.
Antigua domina el año
El balance general del 2025 favorece ampliamente a Antigua GFC con tres victorias, dos empates y una sola derrota ante Municipal. Los panzas verdes han marcado 8 goles y recibido 6 en estos seis enfrentamientos.
Mario Acevedo, técnico de Municipal, tendrá el desafío de encontrar la fórmula para superar a un rival que lo conoce perfectamente y que ha sabido ganarle en los momentos cruciales. La única victoria roja del año llegó en la fase regular justo previamente a la final del Apertura 2025 que lo definirá todo.