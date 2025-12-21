Antigua GFC vs Municipal: Balance de enfrentamientos en 2025 previo a la gran final

Antigua GFC y Municipal protagonizarán la gran final del Torneo Apertura 2025, en una serie que enfrentará a dos equipos que se conocen perfectamente tras medirse en cinco ocasiones durante el año. El balance favorece claramente a los panzas verdes.

Los coloniales han ganado tres de los seis duelos, incluyendo la final del Clausura 2025 donde se coronaron campeones. Municipal solo consiguió una victoria, mientras que los otros 2 partidos terminaron empatados, dejando en evidencia la superioridad de Antigua en este año.

El historial reciente preocupa a los escarlatas de cara a la final del Apertura 2025, ya que Antigua ha encontrado la fórmula para vencerlos tanto de local como de visitante en los momentos más importantes.

Los seis enfrentamientos entre Antigua y Municipal en el 2025

Jornada 4 del Clausura 2025 - 29 de enero

Antigua GFC 2-1 Municipal

Los panzas verdes ganaron en casa en el primer enfrentamiento del año, demostrando su superioridad en el Estadio Pensativo.

Jornada 15 del Clausura 2025 - 2 de abril

Municipal 1-2 Antigua GFC

Antigua volvió a imponerse, esta vez de visitante en El Trébol, confirmando que los rojos tenían problemas para vencer a los coloniales incluso jugando en casa.

Final del Clausura 2025 - Partido de ida - 15 de mayo

Antigua GFC 0-0 Municipal

El primer partido de la final terminó sin goles en el Pensativo, dejando todo abierto para la vuelta.

Final del Clausura 2025 - Partido de vuelta - 18 de mayo

Municipal 1-2 Antigua GFC

Los panzas verdes se coronaron campeones con gol agónico de Dewinder Bradley en El Trébol, silenciando al estadio rojo y conquistando el título del Clausura 2025.

Jornada 10 del Apertura 2025 - 17 de septiembre

Antigua GFC 1-1 Municipal

El primer empate entre ambos equipos en 2025 se dio en el Pensativo durante la fase regular del Apertura.

Jornada 21 del Apertura 2025 - 22 de noviembre

Municipal 2-1 Antigua GFC

La única victoria de Municipal en el año llegó en la última jornada de la fase regular, cuando los rojos ganaron en El Trébol para asegurar el liderato del torneo.

Antigua domina el año

El balance general del 2025 favorece ampliamente a Antigua GFC con tres victorias, dos empates y una sola derrota ante Municipal. Los panzas verdes han marcado 8 goles y recibido 6 en estos seis enfrentamientos.

Mario Acevedo, técnico de Municipal, tendrá el desafío de encontrar la fórmula para superar a un rival que lo conoce perfectamente y que ha sabido ganarle en los momentos cruciales. La única victoria roja del año llegó en la fase regular justo previamente a la final del Apertura 2025 que lo definirá todo.