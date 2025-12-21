Antigua vs Municipal: Hoy se juega el partido de ida de la final del Apertura 2025

En los cuatro duelos anteriores, los coloniales han celebrado el título tres veces, mientras que los escarlatas lo hicieron una, por eso se anticipa un gran duelo entre Antigua GFC y Municipal.

El enfrentamiento más reciente entre coloniales y escarlatas se sostuvo en el Clausura 2025, cuando el equipo de Mauricio Tapia se alzó con su quinta estrella en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Este domingo 21 de diciembre se comenzará a escribirse un nuevo capítulo entre ambos clubes. Municipal parte como favorito, no solo por su peso histórico, sino también por la gran temporada que ha tenido. Sin embargo, enfrente tendrá un equipo antigüeño motivado que aspira al bicampeonato.

Los rojos buscan su copa número 33 y convertirse en el club más ganador de Guatemala. Por su parte, los coloniales quieren levantar su sexto trofeo y acercarse a Xelajú MC, que cuenta con siete títulos de Liga Nacional.

La cita de hoy será en el estadio Pensativo, a las 19 horas. Se espera un lleno total, ya que la afición colonial ha acompañado al equipo durante toda la temporada. El partido de vuelta se jugará el sábado 27 de diciembre, a las 18 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Las dos primeras finales entre ambos clubes fueron favorables para Antigua, que se coronó en los torneos Apertura 2016 y 2017, en series muy disputadas y definidas por detalles. Municipal logró la revancha en el Apertura 2019, al imponerse en ambos encuentros de la final.

El antecedente más reciente es la final del Clausura 2025, en la que Antigua GFC volvió a celebrar tras imponerse 2-1 con un gol agónico de Dewinder Bradley, resultado que silenció a Municipal y dio a los panzaverde su quinto campeonato.

Con ese historial, el nuevo duelo promete otro capítulo intenso en una rivalidad que ya es un clásico en las finales del futbol nacional.