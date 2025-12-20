Antigua GFC vs Municipal: Historial de las finales entre antigüeños y escarlatas en Liga Nacional

Por quinta vez en la historia de la Liga Nacional, Municipal y Antigua GFC se medirán en una final por el campeonato. El Apertura 2025 escribirá un nuevo capítulo en esta rivalidad que ha producido algunos de los partidos más memorables del fútbol guatemalteco en los últimos años.

Hasta el momento, el balance favorece a los antigüeños con tres títulos conquistados en finales directas contra los rojos, quienes registran una sola victoria.

Esta estadística convierte a Antigua en el rival más complicado para Municipal en instancias definitivas, a pesar de que los escarlatas son uno de los equipos más ganadores del país con 32 coronas en liga nacional.

La final del Apertura 2025 será la oportunidad para Municipal de emparejar el historial particular, mientras que Antigua buscará ampliar su dominio en esta rivalidad y conquistar su sexto título de Liga Nacional. Ambos equipos llegan con hambre de gloria a una serie que promete emociones fuertes.

Apertura 2016: Antigua campeón en penales

La primera final entre estos dos equipos se disputó en el Torneo Apertura 2016 y dejó un sabor agridulce para Municipal. Los rojos ganaron 2-1 en el Estadio Pensativo en el partido de ida, tomando ventaja en la serie. Sin embargo, Antigua respondió con un triunfo 0-1 en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores en el partido de vuelta, empatando el marcador global 2-2 y forzando la definición desde los doce pasos.

En la tanda de penales, el portero antigüeño Víctor Bolívar se convirtió en héroe al atajar dos disparos. El colombiano Hugo Acosta marcó el penalti decisivo para darle la victoria 5-4 a los panzas verdes, conquistando su segundo título de Liga Nacional y haciendo explotar de júbilo a la afición colonial.

Apertura 2017: Antigua repite el título

Apenas un año después, Municipal y Antigua volvieron a encontrarse en la final del Apertura 2017. Esta vez, los antigüeños demostraron su superioridad con un triunfo global de 3-2.

El partido de ida disputado en el Estadio Nacional terminó empatado 1-1, dejando la serie abierta para la vuelta en el Pensativo. En el segundo encuentro, Antigua aprovechó su localía y venció 2-1 a Municipal para conquistar su tercer título de Liga Nacional.

Apertura 2019: Municipal rompe la racha

La revancha llegó en el Apertura 2019, cuando Municipal finalmente logró vencer a Antigua en una final. Los rojos ganaron 1-0 en el partido de ida, tomando una ventaja crucial.

En el partido de vuelta Municipal empató 2-2 con Antigua, resultado que les permitió coronarse campeones con marcador global de 3-2. Los escarlatas conquistaron su título número 31 de Liga Nacional, rompiendo la racha de derrotas en finales contra los antigüeños.

El título del Apertura 2019 fue especialmente significativo para Municipal, ya que demostraron que podían vencer a Antigua en una final después de dos intentos fallidos consecutivos.

Clausura 2025: Antigua silencia El Trébol

La cuarta final entre estos equipos se disputó en el Clausura 2025 y dejó un resultado dramático. El partido de ida en el Estadio Pensativo terminó sin goles 0-0, dejando todo para definirse en la vuelta en El Trébol.

En el estadio de Municipal, Antigua dio un golpe de autoridad al vencer 2-1 con gol sobre la hora de Dewinder Bradley. El tanto del delantero silenció El Trébol y le dio el título número cinco a los panzas verdes, dejando con las ganas a Municipal del anhelado título 33. Esta derrota fue especialmente dolorosa para los rojos, quienes cayeron en su propia casa ante su afición.

Con el historial particular en 3-1 a favor de Antigua, Municipal llega al Apertura 2025 con sed de revancha. Los rojos buscarán emparejar el marcador en finales y conquistar su corona número 33, que se les ha escapado en varias ocasiones.