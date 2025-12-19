Municipal vs. Antigua GFC: Días y horarios confirmados de las finales del Torneo Apertura 2025

Este viernes se dieron a conocer los días y horarios de la gran final del Torneo Apertura 2025, en la que Municipal enfrentará a Antigua GFC en una reedición de la final del Clausura 2025, en la que los coloniales se alzaron con el título.

Tanto antigüeños como escarlatas pasaron sus series de semifinales de manera categórica, siendo superiores a sus rivales durante los 180 minutos. El primero en certificar su pase a la gran final fue el actual campeón, el cuadro aguacatero, que el miércoles selló su clasificación tras imponerse con un global de 5-2 frente a Aurora FC.

Por su parte, Municipal aseguró su pase el jueves en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, tras eliminar al Deportivo Achuapa, que había llegado de manera sorpresiva a las semifinales. El equipo dirigido por Mario Acevedo se quedó con la eliminatoria por un global de 4-1.

Con la final definida, se confirmaron los horarios de los encuentros por el título del certamen nacional. Antigua, que terminó tercera en la fase regular del torneo, iniciará jugando como local este fin de semana en el estadio Pensativo. Mientras tanto, Municipal, líder de la fase regular, disputará el partido de vuelta en condición de local.

Esta serie será de auténtico pronóstico reservado, enfrentando a los mejores equipos de la liga en una final que promete emociones al límite e intensidad tanto en la ciudad colonial como en la capital, donde ambos tienen como objetivo coronarse campeones.

Días y horarios de la gran final:

Partido de ida:

Antigua GFC vs Municipal

Estadio Pensativo

Domingo 21 de diciembre, 19.00 horas

Partido de vuelta:

Municipal vs Antigua GFC

Estadio Manuel Felipe Carrera " El ´Trébol"

Sábado 27 de diciembre, 18.00 horas