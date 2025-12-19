Mario Acevedo, técnico de Municipal, aseguró que tanto su equipo como Antigua GFC son los dos mejores conjuntos del torneo

Municipal aseguró su pase a la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional tras imponerse con autoridad 3-0 al Deportivo Achuapa en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”. Con este resultado, los escarlatas cerraron la serie con un marcador global de 4-1, luego del empate 1-1 en el partido de ida.

El cuadro escarlata resolvió la serie en los primeros 45 minutos del encuentro de vuelta, gracias a los goles de José Martínez, Rudy Muñoz y Yunior Pérez.

Tras obtener una ventaja contundente en la primera parte, Municipal bajó el ritmo en la segunda mitad y se dedicó a controlar el juego, aunque continuó generando peligro sin concretar más anotaciones.

Por su parte, el equipo cebollero no logró reaccionar y terminó cayendo en estas semifinales, donde había hecho historia al clasificar por primera vez.

Con este resultado, Municipal y Antigua GFC volverán a enfrentarse en una final, tal como ocurrió en el Clausura 2025, cuando los antigüeños se coronaron campeones. Ahora, los coloniales buscarán el bicampeonato, mientras que los escarlatas intentarán conquistar su título número 33 en la historia.

Al finalizar el encuentro, el técnico escarlata expresó su satisfacción en conferencia de prensa: “Estoy muy satisfecho con el desarrollo y el rendimiento de mis jugadores a lo largo de todo el torneo. Han demostrado ser el equipo más regular. Llegamos a la final, y como lo mencioné en su momento, para mí estos son los dos mejores equipos que jugaban en el torneo, y por algo estamos ambos disputando el título.”

Asimismo, dedicó palabras a su colega Mauricio Tapia, entrenador de Antigua GFC: “Mauricio es un gran entrenador, y eso nos exige estar prácticamente al 100%. Hoy estamos a las puertas de una gran final y estamos completamente enfocados en lo que debemos hacer.”