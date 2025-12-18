Municipal vence con autoridad a Achuapa y asegura su boleto a la gran final ante Antigua GFC

Fútbol Nacional

Municipal vence con autoridad a Achuapa y asegura su boleto a la gran final ante Antigua GFC

Municipal venció de manera categórica al cuadro de Achuapa y se instaló en la gran final del Torneo Apertura 2025, donde se medirá ante Antigua GFC.

Herberth Marroquín

|

time-clock

José Martínez celebra junto con Nicolás Samayoa tras anotar el primer gol del encuentro. (Foto Prensa Libre; Érick Ávila).

El estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" fue testigo de una noche roja. Municipal impuso su jerarquía y derrotó 3-0 al Deportivo Achuapa en el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025, asegurando su clasificación a la gran final con un marcador global de 4-1.

Desde el inicio, los escarlatas mostraron su intención de dominar el encuentro. Aunque Achuapa tuvo un par de aproximaciones en los primeros minutos, la contundencia llegó por parte del cuadro carmesí.

Al minuto 29, José Martínez abrió el marcador con un certero cabezazo tras un centro preciso de Yunior Pérez, acercándose a la histórica cifra de 100 goles con la camiseta escarlata.

El dominio de Municipal se consolidó rápidamente. Al 34, Rudy Muñoz amplió la ventaja con un potente disparo imposible para el arquero Ederson Cabezas.

Cinco minutos después, el cubano Yunior Pérez se lució con un golazo colocado en el ángulo, dejando sin reacción al guardameta visitante y sentenciando el 3-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, Achuapa intentó reaccionar, pero careció de profundidad para inquietar el arco defendido por Braulio Linares. Municipal, por su parte, manejó el ritmo del juego, realizó variantes estratégicas y mantuvo el control sin sobresaltos, pensando ya en la final.

Con este resultado, los dirigidos por Mario Acevedo se convierten en el segundo finalista del Apertura 2025 y se medirán con Antigua GFC en la que será la quinta final entre escarlatas y coloniales, un duelo que promete emociones y alta intensidad.

