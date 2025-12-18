Mauricio Tapia, técnico de Antigua GFC, mencionó: “Fuimos justos ganadores de la serie y ganamos con bastante autoridad”

El cuadro de Antigua GFC aseguró su pase a la gran final del Torneo Apertura 2025 luego de imponerse 4-2 en el partido de vuelta ante Aurora FC, disputado en el estadio Pensativo, de la ciudad colonial de Antigua Guatemala.

Con este resultado, los antigüeños cerraron la serie con un marcador global de 5-2, confirmando su superioridad en los 180 minutos y manteniendo viva la ilusión del bicampeonato en el fútbol guatemalteco.

La fiesta fue total en el Pensativo, que lució lleno para celebrar la clasificación de los coloniales. Los goles del encuentro fueron obra de Óscar Santis, Óscar Castellanos, Dewinder Bradley y Héctor Prillwitz, quienes lideraron el ataque de un equipo que nunca renunció a buscar el arco rival. Por su parte, Aurora luchó hasta el final, pero no le alcanzó para revertir la serie.

El estratega argentino Mauricio Tapia se mostró satisfecho en conferencia de prensa y destacó la autoridad con la que su equipo resolvió la eliminatoria: “Si tengo que ser objetivo, creo que fuimos un justo ganador de la serie. Ganamos con bastante autoridad, con un buen marcador y con muy buenos pasajes de fútbol por momentos y por otros no tanto”.

Tapia también reconoció el mérito de eliminar a un rival que tuvo un gran desempeño durante el certamen: “Aurora hizo un gran torneo, así que marcarle hoy varios goles en una serie de ida y vuelta es muy meritorio de nuestra parte, considerando que fue un equipo bastante estable también es meritorio de parte nuestra".

Además, el técnico resaltó la importancia de haber alcanzado uno de los objetivos del club para este año: clasificar nuevamente a la Copa Centroamericana, “Estamos contentos de estar en una final más, contentísimos porque logramos el primer objetivo del año, que es estar nuevamente en Copa Centroamericana,ya estamos dentro de la Copa otra vez; eso es algo importante para el club, donde intentaremos sacarnos la espinita de lo que no pudimos, pasar de fase de grupo, y es una deuda pendiente, sobre todo mía". Afirmo el estratega.

Finalmente, Tapia subrayó la relevancia del encuentro para su equipo, “Contento porque el equipo entendió que este partido era crucial para nosotros".