Antigua GFC gana, gusta y golea a Aurora FC para llegar a la final del Apertura 2025

En una noche llena de fiesta en el estadio Pensativo, Antigua GFC selló su clasificación a la gran final del Torneo Apertura 2025 al imponerse 4-2 a Aurora FC en el partido de vuelta de las semifinales, con lo que logró un marcador global de 5-2. Bajo una intensa lluvia antes del inicio del partido y con un lleno total, la afición colonial vivió una auténtica celebración que acerca al equipo al sueño del bicampeonato.

Desde el arranque, ambos equipos mostraron gran intensidad y buscaron el gol. Al minuto 5, el guardameta antigüeño Luis Morán evitó la caída de su arco con una espectacular intervención ante un disparo de Alejandro Galindo.

Sin embargo, la emoción no tardó en llegar: al minuto 7, Óscar Santis abrió el marcador para Aurora, tras asistencia de su hermano Diego Santis, aprovechando dos atajadas previas de Liborio Sánchez.

La respuesta colonial fue inmediata. Al minuto 12, Alejandro Galindo empató el encuentro 1-1, y minutos después, Nicolás Lovato estuvo cerca de darle la ventaja a los aurinegros.

El segundo gol llegó al minuto 28 con un verdadero golazo de Óscar Castellanos, quien venció a Sánchez con un potente remate desde fuera del área, con lo que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Antigua GFC mantuvo la presión y, al minuto 58, el delantero guatemalteco Dewinder Bradley sentenció la serie con el tercer tanto.

El cuarto gol llegó al minuto 70 por intermedio de Héctor Prillwitz, quien definió con una elegante vaselina, marcando su segundo gol en la serie. Aurora intentó reaccionar con un tanto de Jimmy Álvarez al minuto 82, pero el esfuerzo fue insuficiente.

Con esta victoria, Antigua GFC alcanza su novena final desde el Apertura 2015, en las que ha conquistado cinco títulos y ha perdido tres. El técnico argentino Mauricio Tapia dirigirá su decima final en Liga Nacional, en busca de sumar un nuevo campeonato para la institución antigüeña.

Ahora, los Panzas Verdes esperan al ganador de la serie entre Municipal y Achuapa, que se definirá mañana. El bicampeonato está más cerca que nunca para un equipo que demostró jerarquía, contundencia y el respaldo incondicional de su afición en esta serie, en la que ganó, gustó y goleó, mostrando su candidatura para quedarse con el título.