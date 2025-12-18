Óscar Santis habla del triunfo ante Aurora y asegura que Antigua GFC va por el bicampeonato

Antigua GFC dejó en el camino, de manera contundente, al cuadro de la Aurora FC para acceder a la gran final del certamen nacional. El combinado Panza Verde, dirigido por el argentino Mauricio Tapia, logró clasificar nuevamente a la final, como ya lo hizo en el torneo Clausura 2025, en el que se consagró campeón.

El cuadro colonial, que finalizó en la tercera posición de la fase regular, superó en cuartos de final a Xelajú MC en una serie disputada y, posteriormente, eliminó de forma categórica a Aurora FC en semifinales.

Fue una serie destacada tanto en lo colectivo como en lo individual, con varios jugadores mostrando gran nivel frente a un rival que fue sólido durante todo el torneo y que logró competir por momentos.

La serie concluyó con un marcador global de 5-2 a favor de los antigüeños, tras imponerse 0-1 en el partido de ida y 4-2 en la vuelta. Ahora, el cuadro colonial espera rival entre Municipal y Achuapa para conocer con quién disputará el título del certamen nacional, en el que buscará alcanzar el bicampeonato.

Tras el encuentro en el estadio Pensativo y con la clasificación asegurada, el delantero Óscar Santis —titular y pieza clave del equipo antigüeño, además de autor de un gol en la serie— expresó: “Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero gracias a Dios se da el resultado y sabíamos que teníamos el pase en nuestras manos”.

Respecto a la asistencia de su hermano, Diego Santis, comentó: “Son momentos únicos. Ya me había tocado darle una en el torneo centroamericano a él y ahora me la devolvió en un momento justo, cuando lo necesitábamos”.

Sobre la defensa del título, agregó: “Será un lindo partido. Vamos con una mentalidad fuerte. Vamos a pelear por el bicampeonato y sé que lo podemos lograr”.