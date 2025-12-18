¿Cómo quedó Antigua GFC? Así fue el triunfo de los aguacateros ante Aurora FC para clasificar a la gran final

El cuadro de la Antigua GFC se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura 2025, luego de imponerse con un contundente 4-2 en el partido de vuelta de la semifinales disputado en el estadio Pensativo, de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, ante Aurora FC.

El equipo dirigido por Mauricio Tapia realizó un gran encuentro y certificó su presencia en la gran final, en una serie donde los coloniales se mostraron superiores durante gran parte de los 180 minutos frente al cuadro aurinegro.

En el marcador global, Antigua se impuso 5-2, tras ganar el partido de ida por 0-1 y sellar la clasificación con una goleada en casa. Los goles del encuentro de vuelta fueron obra de Óscar Santis, Óscar Castellanos, Dewinder Bradley y Héctor Prillwitz. En el primer duelo, el tanto de la victoria también fue anotado por Prillwitz, con un certero cabezazo.

Ahora, el cuadro antigüeño espera rival para la gran final, que iniciará este fin de semana con el partido de ida. El contrincante saldrá del duelo entre Municipal y Achuapa, que se disputará esta noche en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”.

La ilusión del equipo colonial está más viva que nunca, ya que busca el bicampeonato en la Liga Nacional, algo que en los torneos cortos únicamente ha conseguido el Deportivo Guastatoya.

Antigua quiere seguir haciendo historia y consolidarse como uno de los clubes más exitosos del fútbol guatemalteco, de la mano del entrenador argentino Mauricio Tapia y un grupo de grandes y jóvenes jugadores como Héctor Prillwitz, Brayan Castañeda, Diego Fernández, Guillermo Carbonell, Kevin Macaraño y Diego Santis, comandados por futbolistas más experimentados, como Luis Morán, Óscar Santis, Óscar Castellanos, José Ardón y Dewinder Bradley.