Municipal vs. Achuapa: día, hora y dónde ver la semifinal de vuelta del Apertura 2025

Municipal definirá este jueves su pase a la final del Torneo Apertura 2025, cuando reciba al Deportivo Achuapa en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Nacional.

Municipal enfrenta este jueves a Achuapa en la vuelta de las semifinales. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Los escarlatas parten como favoritos para avanzar a la final y enfrentar a Antigua GFC, que el miércoles superó a Aurora FC y mantiene intacta su aspiración de lograr el bicampeonato.

La serie entre rojos y cebolleros está igualada 1-1; sin embargo, el empate favorece a Municipal gracias a su mejor posición en la tabla. El equipo capitalino cerró la fase regular en el primer lugar, mientras que Achuapa avanzó como séptimo clasificado.

Con este panorama, a Municipal le basta un empate sin goles para sellar su clasificación a la final. En cambio, Achuapa está obligado a ganar 1-0 si quiere dar la sorpresa y disputar la primera final de su historia en la Liga Nacional.

El equipo dirigido por Mario Acevedo y Dwight Pezzarossi busca mantenerse en la lucha por el título número 33 de su historia, lo que le permitiría convertirse en el máximo campeón del país, ya que actualmente comparte el récord con Comunicaciones, ambos con 32 coronas.

Día y hora del partido entre Municipal y Achuapa

Municipal y Achuapa se enfrentarán este jueves, a las 20:00 horas, en el duelo de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025, encuentro que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera y que definirá al segundo finalista del campeonato.

El partido se podrá seguir en vivo en www.prensalibre.com por Data Factory, además de la transmisión televisiva por empresa Tigo.

