Antigua GFC eliminó a Aurora FC y es finalista

Antigua GFC se quedó con el triunfo este miércoles ante Aurora FC, en el partido disputado por la llave 2 del Apertura. Los goles del partido para el local los anotaron Oscar Santis (7′ 1T), Óscar Castellanos (28′ 1T), Dewinder Bradley (12′ 2T) y Héctor Prillwitz (24′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Alejandro Galindo (12′ 1T) y Jimmy Álvarez (36′ 2T).

Oscar Santis fue la figura del partido. El delantero de Antigua GFC marcó 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Héctor Prillwitz. El zaguero de Antigua GFC fue importante por anotar 1 gol.

El director técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, planteó una estrategia 5-2-3 con Luis Morán en el arco; Diego Santis, Juan Carbonell, Alexander Robinson, Juan Osorio y Enzo Fernández en la línea defensiva; Óscar Castellanos y Gerson Chávez en el medio; y Oscar Santis, Juan Francisco Apaolaza y Dewinder Bradley en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 4-5-1 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano y Klisman García en defensa; Allan García, Pablo Mingorance, Daniel Baján, Nicolas Lovato y José Luis Vivas en la mitad de cancha; y Alejandro Galindo en la delantera.

El árbitro Walter López Castellanos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Con sendos triunfos en la llave 2 del Apertura, Antigua GFC avanza a la etapa decisiva del Apertura. La final tendrá lugar el sábado 20 de diciembre ante Achuapa o Municipal.

Cambios en Antigua GFC

45′ 2T – Salieron Gerson Chávez por José Rosales y Diego Santis por Héctor Prillwitz

56′ 2T – Salieron Oscar Santis por Diego Fernández y Juan Francisco Apaolaza por Robinson Flores

65′ 2T – Salió Óscar Castellanos por Santiago Garzaro

Amonestados en Antigua GFC:

19′ 1T Juan Francisco Apaolaza, 38′ 1T Juan Carbonell, 47′ 1T Gerson Chávez y 14′ 2T Óscar Castellanos

Cambios en Aurora FC

62′ 2T – Salieron Klisman García por Eddie Ibargüen y Jafet Soriano por Jimmy Álvarez

80′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Jorge Ortiz y Alejandro Galindo por Jorge Ticurú

Amonestados en Aurora FC: