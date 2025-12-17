Antigua GFC eliminó a Aurora FC y es finalista

Oscar Santis fue la figura del partido. El delantero de Antigua GFC marcó 1 gol.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Héctor Prillwitz. El zaguero de Antigua GFC fue importante por anotar 1 gol.
El director técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, planteó una estrategia 5-2-3 con Luis Morán en el arco; Diego Santis, Juan Carbonell, Alexander Robinson, Juan Osorio y Enzo Fernández en la línea defensiva; Óscar Castellanos y Gerson Chávez en el medio; y Oscar Santis, Juan Francisco Apaolaza y Dewinder Bradley en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 4-5-1 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano y Klisman García en defensa; Allan García, Pablo Mingorance, Daniel Baján, Nicolas Lovato y José Luis Vivas en la mitad de cancha; y Alejandro Galindo en la delantera.
El árbitro Walter López Castellanos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Con sendos triunfos en la llave 2 del Apertura, Antigua GFC avanza a la etapa decisiva del Apertura. La final tendrá lugar el sábado 20 de diciembre ante Achuapa o Municipal.
Cambios en Antigua GFC
- 45′ 2T – Salieron Gerson Chávez por José Rosales y Diego Santis por Héctor Prillwitz
- 56′ 2T – Salieron Oscar Santis por Diego Fernández y Juan Francisco Apaolaza por Robinson Flores
- 65′ 2T – Salió Óscar Castellanos por Santiago Garzaro
Amonestados en Antigua GFC:
- 19′ 1T Juan Francisco Apaolaza, 38′ 1T Juan Carbonell, 47′ 1T Gerson Chávez y 14′ 2T Óscar Castellanos
Cambios en Aurora FC
- 62′ 2T – Salieron Klisman García por Eddie Ibargüen y Jafet Soriano por Jimmy Álvarez
- 80′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Jorge Ortiz y Alejandro Galindo por Jorge Ticurú
Amonestados en Aurora FC:
- 10′ 1T Alejandro Galindo, 47′ 1T José Luis Vivas, 14′ 2T Allan García, 18′ 2T Luis Cardona, 20′ 2T Jimmy Álvarez y 33′ 2T Nicolas Lovato