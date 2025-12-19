Municipal vs. Antigua GFC: Rudy Muñoz asegura que buscarán “venganza” tras la derrota de la final del Clausura 2025

El cuadro de Municipal se convirtió en el segundo finalista del Torneo Apertura 2025, tras superar al Deportivo Achuapa en una intensa serie de semifinales a 180 minutos.

El partido de ida, disputado en Jutiapa, terminó con un empate 1-1 en un duelo muy parejo. Sin embargo, en el encuentro de vuelta los escarlatas mostraron una clara superioridad. Con un primer tiempo arrollador, aseguraron su clasificación a la final al marcar tres goles en los primeros 45 minutos, dejando el marcador global en 4-1.

Con este resultado, Municipal disputará su segunda final consecutiva y se reencontrará con Antigua GFC, el mismo rival que le arrebató el título en el Clausura 2025 con un gol en el último minuto. Ahora, el cuadro carmesí buscará la revancha deportiva y levantar su título número 33 en la historia del club.

En conferencia de prensa, Rudy Muñoz, uno de los pilares del equipo dirigido por Mario Acevedo, expresó con firmeza el sentir del plantel: “Se repite una final más contra Antigua. No buscamos revancha, sino venganza, y vamos a salir con todo para ganar el título que tanto queremos.”

Muñoz también destacó la calidad del rival colonial: “Nos hemos enfrentado muchas veces y creo que hemos ganado por la mínima y empatado. Es un rival que se hace fuerte tanto de local como de visita, y vamos a trabajar para salir con todo en la gran final.”

El mediocampista dejó claro su objetivo personal: “Lo que busco es levantar un título con Municipal. Se me dio en la especial, pero quiero celebrar este título con mis amigos y el grupo.”

Finalmente, subrayó la actitud del equipo en el terreno de juego: “Ninguno de nosotros da el balón por perdido. Nos apoyamos y el factor es siempre luchar por la pelota. Cuando jugamos al fútbol se ve diferente, y el pensamiento de todos será hacer un gran partido de visita en el estadio Pensativo.”

La gran final promete emociones intensas, con dos equipos con historia que se conocen bien y buscarán cerrar el año con gloria. con un Municipal buscando su estrella número 33 en su historia, mientras Antigua GFC sueña con el bicampeonato.