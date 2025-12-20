Antigua GFC vs. Municipal: Precios de las entradas para el duelo de ida de la final entre coloniales y escarlatas

La ciudad colonial se prepara para una noche histórica este domingo, cuando Antigua GFC reciba a Municipal en el estadio Pensativo, a las 19.00 horas, en el primer capítulo de la final del Torneo Apertura del 2025. El ambiente promete ser electrizante, con una afición antigüeña que sueña con el bicampeonato y con sumar su sexto título nacional.

Desde su regreso a la Liga Nacional, Antigua ha sido protagonista constante: ha disputado ocho finales, ganó cinco y perdió tres. Esta será su novena aparición en la instancia decisiva.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Tapia buscará aprovechar su localía para dar el primer golpe y encaminar la serie, que se definirá en el partido de vuelta, en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, cuando los escarlatas sean locales.

La serie promete emociones intensas durante los 180 minutos reglamentarios, e incluso más si se requiere tiempo extra o penaltis. Estos primeros 90 minutos serán clave para ambos conjuntos, que llegan con grandes jugadores y la motivación a tope.

Entradas y precios

El club colonial ha puesto a disposición los boletos para su afición, con precios que oscilan entre Q200 y Q450, aplicables tanto para niños como para adultos. Se espera un lleno total en el Pensativo.

La expectativa es máxima. ¿Logrará Antigua consolidar su hegemonía reciente y alcanzar el bicampeonato de Liga Nacional, o Municipal impondrá su experiencia para dar el primer golpe en busca de su título 33 y convertirse en el máximo ganador del fútbol guatemalteco?