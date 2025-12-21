Municipal vs Antigua GFC: Precios de las entradas para el duelo de vuelta de la final del Apertura 2025

Municipal recibirá a Antigua GFC en el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025. El encuentro se disputará el sábado 27 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Estadio El Trébol, donde los rojos buscarán coronarse campeones ante su afición y conquistar el título número 33.

La serie se definirá en casa de los escarlatas, quienes tendrán la ventaja de cerrar como locales. Municipal, buscará la revancha de aquella dolorosa derrota en el clausura 2025.

Los rojos llegan como favoritos por haber sido líderes de la fase regular con 48 puntos, pero deberán demostrar su superioridad sobre un Antigua que ha demostrado ser uno de sus rivales más complicados en finales.

Precios de las entradas

Municipal ha puesto a la venta los boletos para la final de vuelta, con precios que van desde los Q90 hasta los Q600, dependiendo de la ubicación en el estadio:

Tribuna: Q600

Q600 Platea Sur: Q285

Q285 Preferencia: Q285

Q285 General Norte: Q90

Los boletos están disponibles a través de la plataforma digital taquillarojos.com, donde los aficionados pueden adquirir sus entradas de manera anticipada.

El Trébol se vestirá de gala

Se espera un lleno total en El Trébol para el partido decisivo. La afición roja quiere ver a su equipo levantar la corona número 33 que tanto anhelan. Los escarlatas tienen cuentas pendientes con los panzas verdes.

La final de vuelta del Apertura 2025 promete emociones intensas durante los 90 minutos reglamentarios. Municipal intentará imponer su experiencia y condición de local para coronarse campeón, mientras que Antigua buscará repetir la hazaña del Clausura 2025 y silenciar nuevamente El Trébol.