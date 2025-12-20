¿Cuándo juegan Antigua y Municipal? Detalles de los partidos que definirán al campeón del Apertura 2025

Fútbol Nacional

¿Cuándo juegan Antigua y Municipal? Detalles de los partidos que definirán al campeón del Apertura 2025

La final del Apertura 2025 repetirá el duelo del torneo pasado, con el vigente campeón Antigua GFC enfrentando a un Municipal en las últimas semanas del año.

Alejandra Soto

|

time-clock

Antigua GFC y Municipal protagonizarán la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. (Foto prensa libre: Antigua GFC).

Antigua GFC y Municipal protagonizarán la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Será la quinta ocasión en la historia que estos dos equipos se enfrenten por el título, en una rivalidad que ha producido finales memorables durante los últimos años.

El vigente campeón Antigua GFC buscará el bicampeonato tras haberse coronado en el Clausura 2025 precisamente ante Municipal. Los panzas verdes vencieron 2-1 en El Trébol con gol agónico de Dewinder Bradley para conquistar su quinto título de Liga Nacional.

Municipal, por su parte, intentará vengarse de aquella dolorosa derrota y conquistar su anhelada corona número 33. Los rojos son los favoritos por haber terminado como líderes de la fase regular con 48 puntos, pero Antigua ha demostrado ser su rival más complicado en finales.

LECTURAS RELACIONADAS

Antigua GFC vs Municipal: Historial de las finales entre antigüeños y escarlatas en Liga Nacional

chevron-right
FUTBOL NACIONAL, ANTIGUA CUARTOS DE FINAL. Se llev el partido de vuelta entre Antigua GFC y Xelaj MC, vlido por los cuartos de final del Apertura 2025. El mercado final fue a favor de Antigua 2 a 0, con ello, los coloniales clasificaron a las semifinales y se enfrentarn a Aurora FC. En la imagen, momentos previos al partido. Juan Diego Gonzlez. 151225

Antigua GFC vs. Municipal: Precios de las entradas para el duelo de ida de la final entre coloniales y escarlatas

chevron-right

Partido de ida:

  • Domingo 21 de diciembre de 2025
  • 7:00 p.m.
  • Estadio Pensativo, Antigua Guatemala

La serie arrancará en el Estadio Pensativo, casa de Antigua GFC. Los panzas verdes tendrán la oportunidad de tomar ventaja ante su afición colonial, que ha sido factor fundamental durante toda la temporada.

Antigua buscará aprovechar su localía para conseguir una ventaja que le permita definir la serie con mayor tranquilidad en El Trébol. Los aguacateros son fuertes jugando en casa y Municipal deberá estar muy concentrado para no llevarse un resultado adverso.

Partido de vuelta:

  • Sábado 27 de diciembre de 2025
  • 6:00 p.m.
  • Estadio El Trébol, Ciudad de Guatemala

La serie se definirá en El Trébol, estadio de Municipal. Los rojos tendrán la ventaja de cerrar en casa ante su afición, aunque eso no fue suficiente en el Clausura 2025 cuando Antigua se llevó el título precisamente en este escenario.

Municipal deberá aprovechar su localía para revertir cualquier resultado adverso de la ida o para sentenciar la serie si consigue una buena ventaja en el Pensativo. El factor cancha será determinante en esta instancia decisiva.

El Trébol se vestirá de gala para la final. La afición roja espera ver a su equipo levantar la corona número 33 que se les ha escapado en varias ocasiones, especialmente ante Antigua.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Liga Guate Banrural (@ligaguatebanrural)

Final con sabor a revancha

Esta final representa la revancha perfecta para Municipal. Los rojos cayeron en el Clausura 2025 ante Antigua precisamente en El Trébol. Ahora tendrán la oportunidad de vengarse de aquella dolorosa derrota y conquistar el título que tanto anhelan. Antigua buscará su primer bicampeonato y consolidarse como el equipo actual más contundente del país.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Antigua GFC Antigua vs Municipal Apertura 2025 Final Apertura 2025 Futbol nacional Municipal 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS