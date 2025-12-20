¿Cuándo juegan Antigua y Municipal? Detalles de los partidos que definirán al campeón del Apertura 2025

Antigua GFC y Municipal protagonizarán la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Será la quinta ocasión en la historia que estos dos equipos se enfrenten por el título, en una rivalidad que ha producido finales memorables durante los últimos años.

El vigente campeón Antigua GFC buscará el bicampeonato tras haberse coronado en el Clausura 2025 precisamente ante Municipal. Los panzas verdes vencieron 2-1 en El Trébol con gol agónico de Dewinder Bradley para conquistar su quinto título de Liga Nacional.

Municipal, por su parte, intentará vengarse de aquella dolorosa derrota y conquistar su anhelada corona número 33. Los rojos son los favoritos por haber terminado como líderes de la fase regular con 48 puntos, pero Antigua ha demostrado ser su rival más complicado en finales.

Partido de ida:

Domingo 21 de diciembre de 2025

7:00 p.m.

Estadio Pensativo, Antigua Guatemala

La serie arrancará en el Estadio Pensativo, casa de Antigua GFC. Los panzas verdes tendrán la oportunidad de tomar ventaja ante su afición colonial, que ha sido factor fundamental durante toda la temporada.

Antigua buscará aprovechar su localía para conseguir una ventaja que le permita definir la serie con mayor tranquilidad en El Trébol. Los aguacateros son fuertes jugando en casa y Municipal deberá estar muy concentrado para no llevarse un resultado adverso.

Partido de vuelta:

Sábado 27 de diciembre de 2025

6:00 p.m.

Estadio El Trébol, Ciudad de Guatemala

La serie se definirá en El Trébol, estadio de Municipal. Los rojos tendrán la ventaja de cerrar en casa ante su afición, aunque eso no fue suficiente en el Clausura 2025 cuando Antigua se llevó el título precisamente en este escenario.

Municipal deberá aprovechar su localía para revertir cualquier resultado adverso de la ida o para sentenciar la serie si consigue una buena ventaja en el Pensativo. El factor cancha será determinante en esta instancia decisiva.

El Trébol se vestirá de gala para la final. La afición roja espera ver a su equipo levantar la corona número 33 que se les ha escapado en varias ocasiones, especialmente ante Antigua.

Final con sabor a revancha

Esta final representa la revancha perfecta para Municipal. Los rojos cayeron en el Clausura 2025 ante Antigua precisamente en El Trébol. Ahora tendrán la oportunidad de vengarse de aquella dolorosa derrota y conquistar el título que tanto anhelan. Antigua buscará su primer bicampeonato y consolidarse como el equipo actual más contundente del país.