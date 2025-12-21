EN VIVO: Antigua GFC recibe a Municipal en el partido de ida de la gran final del Apertura 2025

EN VIVO: Antigua GFC recibe a Municipal en el partido de ida de la gran final del Apertura 2025

Los panzas verdes y los rojos se enfrentan este domingo a las 7:00 p.m. en el Estadio Pensativo por el primer capítulo de la final, en una reedición del duelo que coronó campeón a Antigua en el Clausura 2025.

Alejandra Soto

|

time-clock

La afición de Antigua GFC vive con alegría la previa al partido ante Municipal, en la final de ida del Apertura 2025. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

Antigua GFC y Municipal disputan este domingo el partido de ida de la gran final del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Pensativo. El vigente campeón recibirá a los rojos en un duelo que promete emociones intensas y que podría definir el rumbo de la serie hacia el título.

Municipal llega como favorito al Estadio Pensativo por haber terminado como líder de la fase regular con 48 puntos. Municipal buscará conseguir un resultado favorable en el Pensativo para cerrar la serie con tranquilidad en El Trébol.

Por su parte, Antigua intentará aprovechar su localía para tomar ventaja en la serie y acercarse al bicampeonato ante su afición colonial.

Sigue el minuto a minuto de la previa y el partido de ida de la final Antigua GFC vs Municipal. Todas las jugadas, goles y momentos clave del encuentro en vivo desde el Estadio Pensativo:

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Antigua GFC Antigua vs Municipal Apertura 2025 Data Factory Final Apertura 2025 Futbol nacional Rojos de Municipal 
