EN VIVO: Antigua GFC recibe a Municipal en el partido de ida de la gran final del Apertura 2025

Antigua GFC y Municipal disputan este domingo el partido de ida de la gran final del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Pensativo. El vigente campeón recibirá a los rojos en un duelo que promete emociones intensas y que podría definir el rumbo de la serie hacia el título.

Municipal llega como favorito al Estadio Pensativo por haber terminado como líder de la fase regular con 48 puntos. Municipal buscará conseguir un resultado favorable en el Pensativo para cerrar la serie con tranquilidad en El Trébol.

Por su parte, Antigua intentará aprovechar su localía para tomar ventaja en la serie y acercarse al bicampeonato ante su afición colonial.

Sigue el minuto a minuto de la previa y el partido de ida de la final Antigua GFC vs Municipal. Todas las jugadas, goles y momentos clave del encuentro en vivo desde el Estadio Pensativo: