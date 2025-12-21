¿A qué hora juegan Antigua vs Municipal? Detalles del duelo de la final de ida del Apertura 2025

Antigua GFC y Municipal disputarán este domingo el partido de ida de la gran final del Torneo Apertura 2025. El encuentro se jugará en el Estadio Pensativo, donde el vigente campeón buscará tomar ventaja ante los rojos antes del partido de vuelta en El Trébol.

Esta será la quinta final en la historia entre estos dos equipos. El historial particular favorece a Antigua con tres títulos conquistados en finales directas contra Municipal, quienes registran una sola victoria.

Municipal llega como favorito por haber terminado como líder de la fase regular con 48 puntos. Los rojos, dirigidos por Mario Acevedo tendrán la ventaja de jugar el partido de vuelta en El Trébol como locales.

Detalles del partido de ida

Antigua GFC vs Municipal

Domingo 21 de diciembre de 2025

7:00 p.m. (hora de Guatemala)

Estadio Pensativo, Antigua Guatemala

El partido de vuelta

La serie se definirá el sábado 27 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala. Los boletos para el partido de vuelta se agotaron en tan solo cinco horas, confirmando el lleno total para la definición del campeonato. La final del Apertura 2025 promete ser memorable entre dos equipos que se conocen perfectamente y que buscan la gloria.