Así se repartirán los cuatro cupos para Guatemala en la Copa Centroamericana 2026

Guatemala contará con cuatro representantes en la Copa Centroamericana 2026, uno más que en la edición anterior. La Concacaf notificó oficialmente a la Federación Nacional de Futbol de Guatemala sobre este cupo adicional, decisión que responde al excelente desempeño de los clubes nacionales en el torneo más reciente.

La campaña de Xelajú MC, que alcanzó la final de la Copa Centroamericana 2025 ante Alajuelense, fue determinante para que la Concacaf ajustara la asignación de plazas.

Este resultado fortaleció la posición del país en el ámbito regional y abrió la puerta a una mayor presencia internacional del fútbol guatemalteco.

Con este nuevo escenario confirmado, la Liga Nacional de Futbol de Guatemala estableció los mecanismos para distribuir los cuatro boletos, priorizando el rendimiento deportivo sostenido durante la temporada oficial 2025-2026.

¿Cómo se repartirán los cuatro cupos?

La distribución de las cuatro plazas para la Copa Centroamericana 2026 quedó establecida de la siguiente manera:

Campeón del Apertura 2025 : El primer cupo será para el equipo que gane el Torneo Apertura 2025. Municipal o Antigua GFC asegurarán este boleto tras disputar la final que arranca este domingo 21 de diciembre.

: El primer cupo será para el equipo que gane el Torneo Apertura 2025. Municipal o Antigua GFC asegurarán este boleto tras disputar la final que arranca este domingo 21 de diciembre. Campeón del Clausura 2026 : El segundo cupo corresponde al equipo que conquiste el Torneo Clausura 2026, que se disputará durante el primer semestre del próximo año.

: El segundo cupo corresponde al equipo que conquiste el Torneo Clausura 2026, que se disputará durante el primer semestre del próximo año. Subcampeón del Apertura 2025 : El tercer cupo será para el equipo que termine como subcampeón del Torneo Apertura 2025. Antigua GFC o Municipal asegurarán esta plaza, dependiendo del resultado de la final.

: El tercer cupo será para el equipo que termine como subcampeón del Torneo Apertura 2025. Antigua GFC o Municipal asegurarán esta plaza, dependiendo del resultado de la final. Subcampeón del Clausura 2026: El cuarto y último cupo corresponde al subcampeón del Torneo Clausura 2026.

¿Qué pasa si se repite un campeón o subcampeón?

En caso de que un equipo gane tanto el Apertura 2025 como el Clausura 2026, o si algún club ya clasificado llega nuevamente a la final, el cupo disponible pasará al mejor posicionado en la tabla acumulada de la temporada 2025-2026 que aún no tenga plaza asegurada.

Este mecanismo garantiza que los cuatro cupos se distribuyan entre los equipos con mejor rendimiento durante toda la temporada, premiando la regularidad y el desempeño sostenido en ambos torneos.

Antigua y Municipal ya tienen cupo asegurado

Con la disputa de la final del Apertura 2025 entre Municipal y Antigua GFC, ambos equipos ya tienen asegurada su participación en la Copa Centroamericana 2026. El campeón y subcampeón del torneo ocuparán dos de los cuatro cupos disponibles para Guatemala.

Los otros dos boletos se definirán durante el Torneo Clausura 2026, donde los equipos pelearán no solo por el título nacional sino también por representar al país en el certamen regional de clubes.